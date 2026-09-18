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金門老兵召集令再吹號角！10月起重返戰地 紀念酒、勳章等你來拿

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2026金門老兵召集令將於10月1日至12月15日登場，今年以「榮耀歸隊、番號集結」為主題，邀請曾在金門、馬祖等外離島服役的退役軍人重返戰地。記者蔡家蓁／攝影
2026金門老兵召集令將於10月1日至12月15日登場，今年以「榮耀歸隊、番號集結」為主題，邀請曾在金門、馬祖等外離島服役的退役軍人重返戰地。記者蔡家蓁／攝影

2026金門老兵召集令將於10月1日至12月15日登場，今年以「榮耀歸隊、番號集結」為主題，邀請曾在金門、馬祖等外離島服役的退役軍人重返戰地，走一趟昔日駐守的營區與崗哨，找回當年共同記憶。活動除推出老兵專屬紀念帽、活動勳章及紀念酒，也串聯金沙戲院、金門博物館及189家特約店家，讓一趟返金之旅不只是回憶，更能帶走一份專屬收藏。

金門縣政府表示，「金門老兵召集令」自107年推出，今年邁入第9年，已逐漸成為金門觀光品牌活動。縣長陳福海指出，活動不僅是向曾守護金門的老兵致敬，也透過串聯地方店家與景點，讓老兵重返金門之餘，帶動地方消費與觀光產值。

今年活動從7月起已在台灣北、中、南展開宣傳與暖身，10月正式把活動拉回金門。觀光處長許績鑫表示，專屬紀念品一直是老兵召集令的重要特色，今年也將同行親友納入，鼓勵老兵帶著家人朋友一起「回味」青春歲月。

其中最受矚目的「老兵專屬紀念酒」，採「老兵買、縣府加碼送」方式，首次參加者完成認證後，可取得優惠券，再至金酒尚義機場門市或金門縣陶瓷廠門市購買指定酒品；另有紀念帽、活動勳章等限量好禮。

活動也把回憶延伸到金沙地區，老兵及同行親友只要出示金沙地區不限金額消費發票或收據，即可申領「金門防區三角識別掛勾」；老兵與金沙戲院合影，再透過LINE將照片分享給親友，還可取得「我在金沙」紀念章。走進金門博物館完成指定打卡任務，則可收藏特色「飄帶」，把返金足跡留下來。

除了收藏品，今年也安排多項「老兵回味體驗」，包括西洪戰鬥營場衛哨、升旗、趣味500障礙、師對抗，以及「我的據點我的故事」古寧頭戰地巡禮、西洪榮耀歸隊等活動；另安排南雄線、金東線、金西線及烈嶼線營區導覽，帶老兵重新踏上昔日服役的戰地。

10月1日至12月15日並設置「老兵回味體驗主題館」，地點在金湖鎮新市「新市256」，讓返金老兵透過展覽回味軍旅歲月。

值得一提的是，今年新增「先輩的故事」尋訪服務，若家屬想尋找親人當年在金門服役的駐地、營區或足跡，可透過「金門老兵召集令」臉書粉絲專頁留言，由主辦單位提供諮詢及協尋，協助下一代找回上一代曾經走過的戰地記憶。

今年共有189家老兵特約店家加入，提供消費優惠，首次參加活動的老兵須先至「新市256」、昇恆昌金湖廣場4樓服務櫃檯或金湖飯店1樓大廳完成認證報到；107年至114年曾參加活動者則可直接依規定申領，不必再次認證。活動各項紀念品數量有限，送完為止，詳細活動及報名資訊將陸續公布於「金門老兵召集令」臉書粉絲專頁，或洽082-324194查詢。

2026金門老兵召集令將於10月1日至12月15日登場，今年以「榮耀歸隊、番號集結」為主題，邀請曾在金門、馬祖等外離島服役的退役軍人重返戰地。圖／縣府提供
2026金門老兵召集令將於10月1日至12月15日登場，今年以「榮耀歸隊、番號集結」為主題，邀請曾在金門、馬祖等外離島服役的退役軍人重返戰地。圖／縣府提供

2026金門老兵召集令將於10月1日至12月15日登場，其中最受矚目的「老兵專屬紀念酒」，採「老兵買、縣府加碼送」方式，首次參加者完成認證後，可取得優惠券，另有紀念帽、活動勳章等限量好禮。圖／縣府提供
2026金門老兵召集令將於10月1日至12月15日登場，其中最受矚目的「老兵專屬紀念酒」，採「老兵買、縣府加碼送」方式，首次參加者完成認證後，可取得優惠券，另有紀念帽、活動勳章等限量好禮。圖／縣府提供

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