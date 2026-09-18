桃園153家露營場僅10家合法 民代促適度放寬標準

桃園有153家露營場，目前僅10家合法登記，其他多因建管、水保及環保等問題卡關，民代指現行審查流程太繁瑣，標準過於嚴苛，導致有心登記合法的業者半途而廢；市府表示，已簡化流程並放寬部分項目標準，未來會加強宣傳，鼓勵及輔導業者走向合法。

據查，桃園153家露營場多半有意申請合法，目前有101家通過第一階段土地登記使用審查，但多半因卡在第二階段建築管理、水土保持、廢汙水排放及廢棄物清理等法規審查；業者反映，第二階段審查項目眾多繁瑣，規範又嚴，營收不敷改善成本，索性放棄。

國民黨議員簡志偉長期關心露營場議題，指剩餘農地、水保建管、環保等3大問題已卡關數年，建議農地鋪面不應強求形式上的「植草」，應准許鋪設碎石，對於營地設施也應簡化認證，以促進桃園露營場合法化，保障民眾權益，提升觀光品質。

市府表示，近幾個月重新檢視露營場相關法規，已放寬復興區露營場適用「桃園市偏遠地區簡化建築管理辦法」，未來申請免附建築線指定圖及相關簽證文件。水保方面，需要請領建照的露營設施，只要不透水面積在250平方公尺以下，得免設置滯洪池。使用範圍認定部分，以往依地號檢視整筆土地使用情況將改為檢視實際經營範圍。

桃園市觀光旅遊局表示，新的審定原則今天以公告在行政網露營專區，近期將前往復興區跟業者說明，將全力協助輔導合法化。