中秋前夕拓展農產新市場 三大有機通路聚苗栗西湖推「全民有機運動」

苗栗縣西湖鄉千蕙農場具有有機生產及友善石虎農作經驗，也是苗縣府強推「豐味苗栗」品牌入選業者，農業部農糧署邀集國內三大有機通路，借鏡千蕙經驗，今午在國道3號西湖服務區舉辦「全民有機運動」中秋推廣活動，盼拓展農產新市場。

苗縣府表示，千蕙農場產品過去已進入高速公路服務區，這次也參與「全民有機運動」中秋推廣活動；對縣府而言，千蕙的經驗正好提供一個觀察案例，好產品被市場看見之後，還需要具備哪些條件，才能真正留在通路，讓在地農產品真正的走進市場。

中秋節即將到來，西湖鄉盛產的文旦柚，是應景農產伴手禮首選，農糧署此次邀集聖德科斯、棉花田、Mia C'bon三家有機通路及業者，在西湖服務區推廣「有機良品」平台，苗縣府也派員參加。

農業處長陳樹義表示，「農友願意照顧土地，我們也要努力讓這份用心有人買單。」他說，苗栗不缺好產品，政府更重要的工作是幫產品找到對的市場；中央有平台和通路資源，地方熟悉農民及產品，如果兩邊能接起來，也能讓投入有機、友善生產的農友從市場得到更多支持。

苗縣府表示，「豐味苗栗」近年逐步從品牌認證走向市場端，產品陸續進入國道服務區、超商、量販及農會等不同通路。這次將了解「有機良品」平台及合作通路的選品、送樣與對接方式，若後續建立明確窗口，將從「豐味苗栗」現有產品中找出適合的有機品項，爭取實際送樣或試賣，看看哪些苗栗產品有機會走進新的市場。