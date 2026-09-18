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出力就漏尿 爭亡夫遺產不敢吼小三…60歲婦痊癒大讚：能開罵了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
顧家醫療台中西屯顧家泌尿科診所院長李瑋涓（左）。圖／顧家醫療提供
顧家醫療台中西屯顧家泌尿科診所院長李瑋涓（左）。圖／顧家醫療提供

顧家醫療台中西屯顧家泌尿科診所院長李瑋涓今分享，一名60歲婦人為丈夫遺產與小三對簿公堂，沒想到在與對方理論因情緒激動、腹部一出力就漏尿，只能忍氣吞聲，毫無底氣可言。婦人經就醫接受醫師評估與治療後，改善漏尿，回診時開心表示，現在跟對方理論、吵架都更有底氣了。

李瑋涓呼籲，女性出現漏尿不必硬撐，及早接受評估與治療，不僅能改善生理困擾，也有機會找回生活品質與自信。

李瑋涓指出，許多女性在產後或隨年齡增長出現漏尿，常抱持「生過小孩都會這樣」的錯誤迷思，或因難以啟齒選擇默默忍受。一名42歲媽媽生完二胎後，產後漏尿拖了將近10年未就醫，為避免尷尬，推託陪伴孩子運動，讓孩子誤以為「媽媽不會運動」，直到接受骨盆底肌訓練後才重獲生活品質。

李瑋涓強調，漏尿會讓許多人在不知不覺中減少社交、運動，甚至改變個性，逐漸失去生活主導權。她提醒女性若有相關症狀不必硬撐，應及早就醫評估，找回自信與尊嚴。

李瑋涓說明，女性常見的尿失禁主要包括「應力性」與「急迫性」兩類，60歲婦人與42歲媽媽都屬於應力性尿失禁，懷孕生產、年齡增長、停經、肥胖或長期咳嗽等因素都可能使骨盆底肌群與尿道支撐力下降，一旦咳嗽、打噴嚏或跑跳造成腹壓升高時，尿液便可能不自主滲漏。

李瑋涓指出，另一種急迫性尿失禁常表現為突然出現強烈尿意，往往來不及抵達廁所便發生失禁，通常可能與膀胱過動或其他身體狀況有關，仍須經醫師評估。

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