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「掃帚超人」出動！統一超商號召300人掃花蓮光復街區 多元關懷不間斷

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
花蓮光復洪災周年，「掃帚超人」出動！統一超商號召逾300人清掃光復街區。圖／7-ELEVEN提供
花蓮光復洪災周年，「掃帚超人」出動！統一超商號召逾300人清掃光復街區。圖／7-ELEVEN提供

花蓮光復洪災將屆滿一年，災後重建從緊急搶救逐步走向生活復原，但家園重建仍需要長期關懷陪伴。統一超商今年整合7-ELEVEN門市、「把愛找回來」公益募款平台及統一超商好鄰居文教基金會資源，串聯在地門市、公益團體與校園，持續推動「花東關懷」行動。

統一超商攜手門諾基金會、一粒麥子基金會、人安基金會，發起「掃帚超人」行動，號召總部與在地門市夥伴、公益團體、居民及消費者逾300人，走進光復街區投入環境清掃與整理，以實際行動延續一年前「鏟子超人」的共好精神，讓關懷在災後再次匯聚。

除了環境整理，統一超商好鄰居文教基金會也持續深耕花東教育。繼今年上半年於東里國小打造花蓮首座「好鄰居紙圖書館」後，再攜手正隆公司於光復國小建置花蓮第二座、全台第十座「好鄰居紙圖書館」。圖書館運用7-ELEVEN門市回收紙材循環再製成100%再生瓦楞紙，打造低碳書架、閱讀桌椅，並融入校徽、棒球、足球及花蓮山林、朱鸝等在地元素，打造兼具閱讀、生態與永續教育的共享空間，持續陪伴孩子與地方成長。

統一超商也持續透過公益募款支持花東在地服務。今年6至8月發起「花東關懷」公益募款，透過門市零錢捐、ibon機台、OPENPOINT APP線上捐款及零錢包等管道，號召民眾化身「零錢超人」，募得逾6,000萬元善款，將支持公益團體推動送餐關懷、家庭訪視、物資提供及餐食照護等服務，並串聯花東近20家7-ELEVEN門市「好鄰居送餐隊」，協助長輩就近取餐。

即日起至9月30日，統一超商再串聯10個花東在地公益團體，透過OPENPOINT APP推出線上捐款花蓮關懷專案，支持獨居長輩、寒士、鄉鎮醫療、野生動物及兒少扶助等需求。民眾可透過APP進行單筆或定期定額捐款，達指定金額可獲OPENPOINT點數及限量公益贈品。

此外，為響應「掃帚超人」行動，7-ELEVEN於9月18日至20日，限時3天推出花蓮縣全門市限定優惠。活動期間uniopen會員到花蓮地區超過100間門市購買指定CITY系列飲品、飲料、泡麵、零食、精補品、冰品、冷凍食品、甜點及寵物食品等11大類商品，單筆消費每滿250元即可現折20元。

從清掃街區、陪伴長輩，到打造閱讀空間、支持兒少營養，統一超商持續串聯企業、公益團體與民眾力量，透過一波接一波的花東關懷行動，讓暖心的陪伴一直都在。

第十座「好鄰居紙圖書館」座落花蓮光復國小，多元關懷不間斷，陪伴、一直都在。圖／7-ELEVEN提供
第十座「好鄰居紙圖書館」座落花蓮光復國小，多元關懷不間斷，陪伴、一直都在。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自9月18日至20日限時3天推出花蓮縣全門市限定的「掃帚超人守護家園」會員滿額現折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月18日至20日限時3天推出花蓮縣全門市限定的「掃帚超人守護家園」會員滿額現折優惠。圖／7-ELEVEN提供

響應一年前「鏟子超人」的共好精神，統一超商號召總部與在地門市夥伴、公益團體、居民及消費者共同投入，逾300人化身「掃帚超人」，走進花蓮光復街區進行環境清掃與整理。圖／7-ELEVEN提供
響應一年前「鏟子超人」的共好精神，統一超商號召總部與在地門市夥伴、公益團體、居民及消費者共同投入，逾300人化身「掃帚超人」，走進花蓮光復街區進行環境清掃與整理。圖／7-ELEVEN提供

教師節前夕，統一超商好鄰居文教基金會運用7-ELEVEN門市回收紙循環再製成100%再生瓦楞紙材，打造花蓮第二座、全台第十座的「好鄰居紙圖書館」。圖／7-ELEVEN提供
教師節前夕，統一超商好鄰居文教基金會運用7-ELEVEN門市回收紙循環再製成100%再生瓦楞紙材，打造花蓮第二座、全台第十座的「好鄰居紙圖書館」。圖／7-ELEVEN提供

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