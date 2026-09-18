西螺大橋觀光文化節9月25日登場 熱氣球升空、光雕秀、煙火秀連嗨3天

2026西螺大橋觀光文化節將於9月25日至27日登場，今年鎮公所以「夢想升空．西螺升級」為主題，首度規畫熱氣球搭乘體驗，9月26、27日開放民眾升空俯瞰西螺大橋及周邊景色，還有紙風車劇團、滑步車比賽、熱氣球光雕秀及高空煙火秀，盼吸引各地遊客走進西螺。

西螺鎮長廖秋萍表示，今年文化節特別規畫熱氣球搭乘體驗，讓民眾親身感受升空的驚喜，也象徵西螺觀光持續突破、邁向新的高度。活動結合親子、藝文、運動、觀光及在地產業，盼吸引遊客走進西螺，留下來品味地方美食與人文風情。

活動將於9月25日由紙風車劇團大型兒童劇「蕃薯森林奇遇記」揭開序幕，透過充滿想像力的故事及豐富舞台演出，帶領大小朋友走進奇幻森林，展開歡樂冒險。

9月26日白天登場的是「第三屆西螺鎮長盃滑步車比賽」，邀請小小車手挑戰賽道、展現活力；晚間「文化之夜」安排Local樂團及大型魔術幻術秀，活動後接續熱氣球光雕秀，結合燈光、音樂與熱氣球，在夜色中呈現夢幻光影。

9月27日白天有西螺慢活健行活動、學童著色比賽及街頭藝人嘉年華，另有「地方媽媽」帶來精彩演出，展現地方居民熱情。晚間「星光之夜」邀請蔡佳麟、李浩瑋、張文綺登台，當晚將有高空煙火秀。

廖秋萍表示，9月26、27日有規畫熱氣球搭乘體驗、西螺大橋遊樂園、親子DIY、打卡送好禮、農特產品市集及美食特色市集，讓遊客能逛市集、品嘗在地美食、參與親子活動。更多活動資訊可關注西螺鎮公所及「2026西螺大橋觀光文化節」臉書粉絲專頁。