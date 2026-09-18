陪妻檢查竟也確診失智！78歲翁穩定控制10年 醫：失智不等於失去生活

全台失智人口已近40萬人，9月21日為國際失智日。台灣失智症協會失智協會理事長徐文俊表示，患者若及早發現警訊、穩定控制，能大幅減少對生活的影響，社會也應重視失智症患者的生活自立、就業能力，善用失智資源，當大眾對失智有更多認識，才有機會打造共融友善的社會。

78歲的失智患者曾清芳，十年前因太太總是重複問問題，他發覺不對勁，帶太太一起做失智症檢查，結果兩人都確診失智症。當時他雖然還沒有任何症狀，但擔心影響工作，不敢跟同事講，又憂心造成孩子照顧負擔。所幸他聽從醫師建議，穩定服藥控制、參加失智活動，如今失智症對他的生活沒有太大影響，對答如流。他建議民眾，若有疑似失智症狀就要趕快看醫生、接受事實，聽從醫囑服藥，主動參與活動接受新知，不須獨自承擔。

響應國際失智症月，台灣失智症協會舉辦「明日備忘錄」特展。衛福部長照司司長祝健芳指出，台灣65歲以上失智盛行率7.99%，85-89歲盛行率20%，90歲以上盛行率達30%，預估全台失智患者已將近40萬人。長者若有三高、肥胖、聽力問題，更增加照顧困難。

祝健芳說明，全台已有140家醫院設置失智共照中心，針對患者進行照顧資源介紹、提供失智症知識，疑似失智或確診的當下，就能獲得協助。社區中也已有576處失智據點，呼籲民眾多多利用。她指出，大眾應及早認識失智症、平時做好健康管理、促進社會參與，台灣人壽命越長的同時，也要過得健康有尊嚴。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，大眾常以為失智症患者會被急病框架限制，失智症患者其實有多元樣貌，大家應多了解常見的失智症警訊、如何預防危險，提升失智認知，即使在罹患失智症後，也能知道如何維持正常生活、尋求失智症協會或失智據點的協助，甚至透過職務再設計等方式，失智者也能繼續在職場發揮能力。

台灣失智症協會「明日備忘錄」特展，於9月18日至9月21日在華山1914文創園區中2館舉行，以「及早認識、越多可能」為主題，鼓勵大眾從今天開始認識失智症、為明日做好準備，重視失智自主能力和家庭支持，打造更友善共融的社會。

展場重點包括瞭解失智警訊、自立生活、失智就業、醫療財務法律知識等。每天都有現場活動，由失智者帶領手作體驗活動、分享生命故事分享、邀請大家與失智者透過舞蹈舒展進行互動，也有專家講座說明失智與照護知識。展覽資訊：https://ssc.tada2002.org.tw/WAM/2026WAM/index.html

失智患者曾清芳分享，十年前確診後，穩定服藥、參與失智相關活動，如今還能維持正常生活。記者沈沛育／攝影