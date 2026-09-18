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流感疫情再升溫 中秋節就醫人次恐破15萬…公費抗病毒藥延長至10月31日

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
流感疫情升溫，疾管署推估中秋節前後，單周就醫人次將突破15萬人次。聯合報系資料照
流感疫情升溫，疾管署推估中秋節前後，單周就醫人次將突破15萬人次。聯合報系資料照

近期秋冬季節交替，呼吸道疾病感染升溫，上周流感門急診就診人次破13萬，疾管署預估中秋節前後會有15至16萬人次感染，因此今宣布延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具流感高傳播族群」適用期限至今年10月31日止。

左流右新公費疫苗10月1日開打，不過近期呼吸道疾病門急診就診人次上升，疾管署表示，依流感監測資料顯示，近期流感疫情已進入流行期且持續上升，因此延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」適用期限至今年10月31日止，以維護民眾健康。

1. 醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）

2. 安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員

3. 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）

4. 幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生

5. 與流感重症高風險族群同住或其照顧者

6. 禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員

7. 其他人口密集機構，如軍營等，易發生群聚之人員。

疾管署說，目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規畫全國約4000家合約醫療機構，詳見疾管署全球資訊網或透過疾管署「流感新冠肺鏈疫苗及流感藥劑地圖」網頁查詢，配置藥劑包括克流感及易剋冒。

疾管署說，有危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應盡速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，盡可能保持一公尺以上。

民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。有關公費藥劑用藥條件、合約醫療機構名單及流感防治資訊，可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

中秋節 疾管署 病毒

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