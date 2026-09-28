米其林主廚、世界冠軍都選它！一瓶鮮乳藏4大「星級講究」

曾獲米其林指南首選乳製品夥伴的「鮮乳坊」，悉心守護乳牛、乳源，甚至到土地與環境。 圖／鮮乳坊 提供

曾獲米其林指南首選乳製品夥伴的「鮮乳坊」，悉心守護乳牛、乳源，甚至到土地與環境。 圖／鮮乳坊 提供

一瓶鮮乳，除了喝起來香不香、濃不濃，還能講究什麼？

對米其林星級主廚與世界冠軍職人而言，答案可能比想像中更多。從乳源、飼養方式、食材安心到環境永續，一瓶鮮乳背後的每個環節，都可能影響最後端上餐桌的品質。曾獲米其林指南首選乳製品夥伴肯定的「鮮乳坊」，近期邀請四位餐飲界大師分享使用的理由，並帶消費者重新認識一瓶鮮乳的價值。

星級職人的共同選擇 從乳源開始講究

鮮乳坊過去曾獲米其林指南首選乳製品夥伴，並獲多家星級餐廳採用；品牌也從產地端開始與酪農合作，悉心守護乳牛、乳源，甚至到土地與環境。

這樣的「星級」思維，也成為四位職人選擇鮮乳坊的共同基礎。不過，每個人著重的理由不盡相同。對冰淇淋世界冠軍趙韻嵐而言，是「在地」；米其林星級餐廳主廚楊展浩看重「動物福利」；世界麵包冠軍陳永信在意「安心」；連續獲米其林綠星肯定的小小樹食行政主廚徐兆麟 Tim，則把「永續」放在重要位置。四種不同觀點，也拼出一瓶鮮乳從牧場到餐桌的完整價值。

趙韻嵐：從土地找好味道 在地食材就是台灣的寶藏

冰淇淋世界冠軍趙韻嵐擅長結合台灣在地食材與義式冰淇淋工藝，從台東紅烏龍、社頭芭樂到大村葡萄，她習慣先找到風味鮮明、有特色的食材，再透過技藝將台灣土地的滋味呈現出來。

而牛乳是義式冰淇淋的重要基礎原料，她走訪彰化福興的酪農區，最後選擇豐樂牧場作為原料。對趙韻嵐來說，台灣並不缺乏好食材，真正重要的是願不願意深入土地、挖掘每一種原料的特色。從茶葉、水果到鮮乳，她相信「在地」不是一句口號，而是透過「選擇」，讓台灣風味被更多人品嚐到。

趙韻嵐的料理哲學以在地好食材為基底，再用技藝還原屬於台灣的滋味。 圖／鮮乳坊 提供

楊展浩：好食材從「活著的樣子」開始 動物福利也是品質的一環

在米其林星級餐廳La Vie by Thomas Bühner主廚楊展浩眼中，食材的品質與風味，往往在進到廚房之前就已經決定。無論蔬菜、肉品或鮮乳，他不只關心「好不好吃」，還會一路追溯到源頭：食材如何生長、生活，以及生產過程中又是如何被對待。

因此，他選擇將鮮乳坊運用於店內招牌甜點咕咕霍夫。對他而言，乳牛的生活條件會影響到食材品質。鮮乳坊以動物福利為飼養核心，讓牛隻能在健康、舒適的環境中生活。對鮮乳坊來說，一杯鮮乳的好品質，正來自對牛隻的完善照顧。而這也與楊展浩對料理的想法不謀而合。

重視食材源頭的楊展浩相信，食材品質往往從「它活著的樣子」就已經開始。 圖／鮮乳坊 提供

陳永信：配方愈簡單 原料愈不能馬虎

台灣首位法國世界麵包大賽雙料冠軍陳永信，創立BOZZ包仔仔，希望以「安心、健康、便利」為核心，盡可能降低精緻澱粉與不必要的添加物。但是對烘焙職人而言，配方愈簡單，反而愈考驗原料是否讓人放心。

以吐司為例，當原料只有鮮乳、麵粉、酵母等，每一項食材都直接影響最後風味。因此陳永信選擇鮮乳坊的莊園級鮮乳，擁有專業的把關與清楚標示，讓食材品質更有依據。「安心」不必與美味二選一，當原料本身值得信任，簡單的配方就能讓消費者吃得放心。

陳永信的吐司成分原料簡單，因此更重視配方，選擇鮮乳坊讓他不必在安心與美味之間做取捨。 圖／鮮乳坊 提供

徐兆麟：永續不是口號 而是每個環節多想一步

小小樹食連續五年獲得米其林綠星肯定，在永續上獲得專業見證。行政主廚徐兆麟 Tim 從食材如何栽種、如何運輸，到在餐桌上完整運用等各方面實踐，也延伸到他挑選食材的心法。

對 Tim 來說，永續是在每一次選擇時多想一點：這項食材從哪裡來？背後用什麼方式生產？鮮乳坊在牧場將牛糞製成堆肥、重新用於牧草種植，並進一步透過沼氣發電將廢棄物轉為資源，與他的思維契合，能讓對土地更好的循環持續運轉。

對徐兆麟而言，「永續」是一種融入日常的飲食哲學，並讓消費者也能親身參與其中。 圖／鮮乳坊 提供

一瓶星級鮮乳 不只一種講究

對消費者來說，除了看一瓶鮮乳「被誰選擇」，或許更值得了解的是它「為什麼值得被選擇」。乳源來自哪裡、乳牛如何被照顧、生產過程是否安心，甚至對環境是否友善，這些細節其實都與最後喝進嘴裡的這一口息息相關。

所謂「星級」，不只是精緻、昂貴的代名詞。當一瓶鮮乳從源頭開始，把每一個環節都做到位，這份講究也就不再遙不可及，而是每個人都能在日常裡享受到的星級品質。

9 月 28 日至 12 月 31 日，鮮乳坊推出豐富星級限定活動，加入 LINE 官方帳號或關注 Facebook、Instagram，就有機會獲得莊園級鮮乳、星級料理等豐富獎項。

鮮乳坊 LINE：https://bettermilk.cc/lPXL1

鮮乳坊活動頁面：https://bettermilk.cc/fvooU