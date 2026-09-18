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電商販售違規機械設備 勞動部下架逾45萬件

中央社／ 台北18日電

喜歡木工、DIY的民眾，常會購買研磨機、木材加工用圓盤鋸等機械設備，勞動部與數發部等單位把關網購機械安全，截至8月底下架45萬件違規商品，避免民眾因不合格產品而受險。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部職業安全署職業安全組長陳志祺表示，為避免不合規產品流入職場，勞動部從114年起攜手數位發展部、中華民國無店面零售商業同業公會及主要電商平台，建立列管機械設備上架前把關、上架後稽核及違規快速下架機制。

陳志祺表示，根據統計，截至115年8月底，已累計下架違規列管產品逾45萬件，其中主要常見違規項目為研磨機、木材加工用圓盤鋸等機械設備等。

陳志祺提醒，賣家上架列管機械設備前，應確認產品已依法完成申報登錄或型式驗證，並依規定張貼安全標示或驗證合格標章，違法販售者，最高可處新台幣200萬元罰鍰。雇主及自營作業者採購時，也應認明相關安全標示，避免不合規機械設備進入工作場所。

陳志祺也呼籲，電商平台業者及賣家應善盡產品管理責任，在商品上架前確認符合相關法令規定，雇主及自營作業者於採購列管機械設備前，也應確認產品已依法完成申報登錄並張貼安全標示或驗證合格標章，共同維護職場安全。

勞動部 下架 電商

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