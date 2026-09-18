快訊

經濟部拍板電價暫時凍漲 台電全年恐虧逾700億

王力宏荒謬拿尿壺…陳建州住ICU違規多人探病照曝光 台大怒發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵砸約49億建第三代中央行控中心 預計2029年初完工

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵砸近49億建第三代中央行控中心 預計2029年初完工。圖／聯合報系資料照
台鐵砸近49億建第三代中央行控中心 預計2029年初完工。圖／聯合報系資料照

為提升鐵路運行管理效率並全面加強行車安全，台鐵公司啟動「第三代中央行車控制中心」統包工程。由日本信號公司承攬，今年開工，預計2029年1月底完工。

台鐵公司表示，第三代中央行車控制中心，全面考量了智慧化、模組化、可靠度及網路安全等多項核心要素，與既有舊系統相比，新增並強化了多項關鍵功能。包含增設富岡異地備援中心（BOCC）、智慧化列車進路衝突自動判斷、安全限制路線功能、電子便簽同步共享、跨系統資訊整合顯示及通訊網路全面升級。

台鐵公司電務處副處長洪明旭指出，現行第二代中央行車控制中心亦為日信公司所建置，營運至今已超過20年。面對新世代數位化調度需求，引進現代智慧化科技，建置費用約41.12億元，維修保養費預估約7.44億元，總合約金額48.56億元。但對比今年4月簽約的39.5億元增加9億多，洪明旭解釋，是因為涵蓋後期的2年備用材料費及10年系統維修保養費用。

洪明旭表示，本系將採獨立專用的控制架構，並要求以台灣製造或原廠設備為主。傳輸網路是由台鐵內部電力專用的骨幹光纖網路構成，採用雙備援設計，完全獨立且不對外連線，確保資安。

台鐵公司強調，第三代中央行車控制中心，能主動偵測並解決列車進路衝突，並自動比對月台與車廂長度，避免誤駛，全面提升行車調度與進站安全。同時，富岡基地也將配置與OCC相同功能之熱備援系統，大幅強化天災或突發狀況時的系統備援與業務持續運作能力。

台鐵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台澎四號、澎金四號拚年底完工 數發部打造陸海空備援

新光三越北車商場第4季動工 首階段拚最快年底完工

台中東勢舊火車站復舊工程10月底開工 預計2028年全新啟用

賴清德台東視導防災演練 應變中心到特搜現場「半預警無腳本」驗戰力

相關新聞

搭捷運注意！北捷文湖線突異常 這處通勤時間恐多25分鐘

台北捷運文湖線再傳狀況。有民眾中午12時30多分，搭乘文湖線辛亥站到動物園方向捷運，突然聽到廣播要等候20多分鐘。北捷App顯示，辛亥站往動物園方向站間因列車發生異常訊息，影響列車運行，列車停靠及候車時間將增加，通勤時間預估增加15到25分鐘。

裸肩男大鬧亂按車長閥！台鐵區間車停在軌道致誤點 員警衝上車逮人

台鐵2173次區間車今天上午有旅客目擊，一名男子手持尖銳物品，行跡詭異。疑似擅自使用車長閥，導致列車中停。該車次列車長趕赴處理，一度清空整節車廂，後續由鐵路警察上車，將他手腳上銬帶下車，班次因此延誤超過30分鐘。

彰化新增今年首例本土登革熱個案 與菲律賓遊學團型別不同

疾管署今公布彰化今年第一例本土登革熱個案，為30多歲的男性於9月10日出現不舒服，起初以為是中暑就診，不過15日狀況仍未改善，16日至彰基檢驗流感、新冠陰性，後來再做登革熱快篩陽性，於17日確診，檢出登革病毒第一型。個案目前住院治療中，密切接觸者目前均無疑似症狀。

王力宏荒謬拿尿壺…陳建州住ICU違規多人探病照曝光 台大怒發聲

「黑人」陳建州身體不適，緊急至台大醫院急診就醫，確診為急性心肌梗塞，接受心導管手術並裝設支架後撿回一命。陳建州貼出一張在加護病房與妻子范范、好友王力宏等人合照，但畫面中共有5人，外界質疑，加護病房一次探視只能放行2人進入...

健檢被問身上有無金屬物 管中閔暗自握拳妙答1句逗笑粉絲

台大前校長管中閔今年退休，常在臉書分享日常生活趣事，他說，今天去醫院做健康檢查，被問及身上有無金屬物品，幽默回一句，逗得粉絲笑翻。

黑人陳建州急性心肌梗塞「血管塞90%」 這位專家卻說…太棒了

PLG職籃執行長「黑人」陳建州15日突發急性心肌梗塞，緊急送往台大醫院搶救，完成心導管手術並安裝支架，今天中午轉往普通病房。他的主治醫師受訪指出，陳建州到院時血管塞住90%。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風於臉書專指出，「血管塞了90%，我必須說……太棒了」，但他強調，不是心肌梗塞太棒了，而是「90%」太棒了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。