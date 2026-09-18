台鐵砸約49億建第三代中央行控中心 預計2029年初完工

為提升鐵路運行管理效率並全面加強行車安全，台鐵公司啟動「第三代中央行車控制中心」統包工程。由日本信號公司承攬，今年開工，預計2029年1月底完工。

台鐵公司表示，第三代中央行車控制中心，全面考量了智慧化、模組化、可靠度及網路安全等多項核心要素，與既有舊系統相比，新增並強化了多項關鍵功能。包含增設富岡異地備援中心（BOCC）、智慧化列車進路衝突自動判斷、安全限制路線功能、電子便簽同步共享、跨系統資訊整合顯示及通訊網路全面升級。

台鐵公司電務處副處長洪明旭指出，現行第二代中央行車控制中心亦為日信公司所建置，營運至今已超過20年。面對新世代數位化調度需求，引進現代智慧化科技，建置費用約41.12億元，維修保養費預估約7.44億元，總合約金額48.56億元。但對比今年4月簽約的39.5億元增加9億多，洪明旭解釋，是因為涵蓋後期的2年備用材料費及10年系統維修保養費用。

洪明旭表示，本系將採獨立專用的控制架構，並要求以台灣製造或原廠設備為主。傳輸網路是由台鐵內部電力專用的骨幹光纖網路構成，採用雙備援設計，完全獨立且不對外連線，確保資安。

台鐵公司強調，第三代中央行車控制中心，能主動偵測並解決列車進路衝突，並自動比對月台與車廂長度，避免誤駛，全面提升行車調度與進站安全。同時，富岡基地也將配置與OCC相同功能之熱備援系統，大幅強化天災或突發狀況時的系統備援與業務持續運作能力。