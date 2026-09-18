流感疫情續攀升 公費抗病毒藥擴大使用延至10月底

流感疫情進入流行期且持續上升，疾管署今天宣布，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件將延長至今年10月31日止，公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃的全國約4000家合約醫療機構。

根據衛福部疾管署疫情監測資料，國內流感疫情上升且處流行期，9月6日至12日類流感門急診就診計13萬6796人次，較前一週上升16.5%。另外，9月8日至14日新增92例流感併發重症病例及21例死亡。

疾管署今天透過新聞稿說明，延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，有類流感症狀，且具7種身分流感高傳播族群，適用期限至今年10月31日止，公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃的全國約4000家合約醫療機構。

上述7種身分為醫事單位防疫相關人員、安養長期照顧等機構受照顧者及所屬工作人員、幼兒園托育人員（保母）、幼兒園至高中職等學生、與流感重症高風險族群同住或其照顧者、禽畜養殖等相關行業工作人員或動物園工作人員及動物防疫人員，及其他人口密集機構易發生群聚人員。

疾管署表示，配置藥劑包括克流感及易剋冒。當有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療時機及必要性，由醫師依病患狀況及臨床專業決定。疾管署提醒民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩，民眾如有類流感症狀，應就近就醫。