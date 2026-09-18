日月潭9月20日起3大型運動賽事接力登場 注意交通管制

日月潭泳渡20日登場，將湧入大量人潮車潮，警方將在環湖道路管制交通；另外，環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站、日月潭環湖馬拉松分別於10月3日、11月1日舉行，都將交管。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布訊息表示，環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站，10月3日上午6時至下午4時辦理，路線涉台16線水里至頂崁、台21線魚池至頂崁、台21甲線九龍口至頭社、台14線北山坑至埔里路段，管制路段全長46公里，請用路人配合指揮。

中區養護工程分局表示，日月潭環湖馬拉松賽事11月1日上午8時至中午12時，活動路線涉及台21線九龍口至頂崁、台21甲線九龍口至頭社路段，路線全長42公里，請用路人行經活動路線時，配合人員指揮、注意慢行並禮讓參賽選手，共同維護行車安全。

第44屆日月潭國際萬人泳渡20日在日月潭朝霧碼頭舉行，南投縣警察局集集分局表示，萬人泳渡為大型群聚活動，車流、人流將明顯增加，警方將視車流採必要交通管制及疏導措施，引導車輛依序進出活動區域，並避免車輛違規停放或任意迴轉影響交通。