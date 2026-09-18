彰化市出現全縣今年首例登革熱本土病例 衛生局全面啟動防治機制

彰化縣出現今年首例登革熱本土病例，個案為居住彰化市年輕男性，9月初出現發燒症狀，就醫後經醫療院所通報及採檢，9月17日研判為登革熱確定病例，衛生局已啟動防治機制，全力降低疫情傳播風險。

彰化縣衛生局指出，經疫調，個案在潛伏期間無國外旅遊史，有南投、彰化活動史，同住家人目前均無登革熱疑似症狀，相關活動史及可能感染源持續調查釐清中。

為防範疫情於社區擴散，彰化縣衛生局於接獲通報後立即啟動防治機制，針對個案居住地及相關活動地點展開社區防治工作，持續掌握社區是否出現疑似病例，全力降低疫情傳播風險。

衛生局表示，依據疾病管制署在此個案前資料顯示，今年全國累計167例登革熱確定病例，其中10例為本土病例，居住地均為高雄市；另有157例境外移入病例，感染地以越南38例、印尼28例及菲律賓20例為多，顯示國內持續面臨境外移入及本土傳播雙重風險，民眾不可掉以輕心。

衛生局表示，登革熱主要透過帶有登革病毒的病媒蚊叮咬傳播，近期氣候高溫且不時降雨，積水容器容易成為病媒蚊孳生場所。請民眾每週至少一次主動巡查住家室內外環境，尤其是花盆底盤、水桶、廢棄輪胎、帆布、瓶罐、屋簷排水槽及其他容易積水處，落實「巡」視環境找積水、「倒」掉容器積水、「清」除不需要的容器及雜物、「刷」洗容器內壁並刷除蟲卵，雨後更應再次加強環境巡檢。

衛生局也提醒，民眾從事戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，並適時使用政府核可的防蚊藥劑，減少遭病媒蚊叮咬機會。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛或出疹等疑似登革熱症狀，請盡速就醫，並主動告知醫師近期旅遊史、活動史及接觸史，以利醫師及早診斷、通報。

彰化縣出現今年首例登革熱本土病例，個案為居住彰化市年輕男性，衛生局已啟動防治機制，全力降低疫情傳播風險。圖／衛生局提供

彰化縣出現今年首例登革熱本土病例，個案為居住彰化市年輕男性，衛生局已啟動防治機制，全力降低疫情傳播風險。圖／衛生局提供