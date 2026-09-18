彰化新增今年首例本土登革熱個案 與菲律賓遊學團型別不同

疾管署今公布彰化今年第一例本土登革熱個案，為30多歲的男性於9月10日出現不舒服，起初以為是中暑就診，不過15日狀況仍未改善，16日至彰基檢驗流感、新冠陰性，後來再做登革熱快篩陽性，於17日確診，檢出登革病毒第一型。個案目前住院治療中，密切接觸者目前均無疑似症狀。

疾管署發言人林明誠表示，個案潛伏期主要活動地點為彰化縣住家及工作地，另有鄰近縣市活動史，無國外旅遊史，研判為本土病例，有在住家附近發現白線斑紋及孳生源。另同住妻子、2名女兒及個案父母採檢皆陰性。且與先前菲律賓遊學團型別不同。

林明誠呼籲民眾落實防蚊措施並配合相關防治工作，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師旅遊及活動史。

疾管署說，相關衛生單位已針對個案居住地或活動地周邊進行緊急化學防治工作、病媒蚊密度調查及環境風險評估，並加強孳生源清除與衛教宣導。

疾管署監測資料顯示，今年全國截至9月17日累計168例登革熱確定病例，其中11例為本土病例，居住地分別為高雄市10例及彰化縣1例；另157例境外移入病例，感染地以越南(38例)、印尼(28例)、菲律賓(20例)等東南亞及南亞國家為主，累計病例數低於2025年同期(173例)。

國際疫情部分，全球登革熱疫情持續，今年截至8月累計報告逾222萬例，病例數以美洲巴西等國為多；亞洲鄰近國家越南、馬來西亞、孟加拉、菲律賓、柬埔寨疫情上升或處高點，且疫情多高於去年同期，其中越南今年迄今報告逾10萬例、馬來西亞約7萬例，另斯里蘭卡今年報告近10萬例，疫情遠高於近五年同期。

疾管署提醒，近期氣溫適合蚊子活動及生長，請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以避免病媒蚊生長；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw )查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。