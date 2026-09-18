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台東年輕男頭痛發燒性情突變以為「中邪」 醫師揪出竟是腦膜腦炎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東馬偕紀念醫院神經科醫師呂叔訢分享一個案右手不自主抽動，性格改變以為是中邪。檢查後才發現是罹患腦膜腦炎。圖／台東馬偕醫院提供
台東馬偕紀念醫院神經科醫師呂叔訢分享一個案右手不自主抽動，性格改變以為是中邪。檢查後才發現是罹患腦膜腦炎。圖／台東馬偕醫院提供

台東一名年輕男子一週來出現頭痛發燒，原以為只是感冒，沒想到接下來不僅工作頻頻出錯，原本溫和的個性也突然變得暴躁，回家後沉默寡言，甚至連平常熟悉的手機都不會操作，還出現右手不自主抽動及走路歪斜，讓家人一度懷疑是不是「中邪」，甚至帶他去收驚，但症狀仍未改善。直到台東馬偕紀念醫院神經科醫師呂叔訢進一步檢查，才發現不是精神問題，而是腦膜及腦部實質同時發炎，確診為非感染性腦膜腦炎。

呂叔訢表示，患者就醫時經神經學檢查發現注意力明顯不集中、表達能力變差，右手反覆出現下意識抽動，連操作手機都出現困難，加上步態歪斜。進一步檢查後發現，除了腦膜發炎，腦部實質也有發炎病灶，經高劑量類固醇、血漿置換及癲癇藥物治療後，症狀逐漸改善，住院約3個月後順利出院，經數月調養也未再出現類似症狀，最後恢復工作。

呂叔訢指出，一般人較熟悉的腦膜炎，是包覆腦部及脊髓外層的腦膜受到感染或發炎；腦膜腦炎則進一步侵犯腦部實質，因此除了頭痛、發燒，也可能出現精神錯亂、行為異常、癲癇、肢體無力及意識改變，嚴重時甚至可能昏迷。

由於疾病初期症狀與感冒相似，患者若出現性情或行為突然改變，也容易被誤認為精神疾病，甚至被解讀為「中邪」，因此容易延誤診斷。呂叔訢表示，若一般治療超過一週仍未改善，或症狀無法以初步檢查解釋，醫師通常會進一步安排核磁共振（MRI）、腰椎穿刺分析腦脊髓液及腦波等檢查，必要時再檢測自體免疫或其他特殊抗體。

他說，腦膜腦炎可分為感染性與非感染性，前者可能由細菌、病毒、結核菌、真菌等引起，後者則可能與自體免疫、腫瘤、藥物或化學物質有關，治療方式並不相同，因此找出病因相當重要。

呂叔訢提醒，若出現發燒、頭痛、頸部僵硬，並伴隨意識改變、癲癇或明顯行為異常，應儘早就醫。腦膜腦炎的預後與病因、發炎程度及治療時機有關，及早診斷、及早治療，有助降低嚴重後遺症風險，讓患者重新回到正常生活。

呂叔訢醫師指出隨著醫學進步以前像腦膜腦炎等疑難雜症，都可靠檢查工具及專業判斷而得到正確診斷及醫療。圖／台東馬偕醫院提供
呂叔訢醫師指出隨著醫學進步以前像腦膜腦炎等疑難雜症，都可靠檢查工具及專業判斷而得到正確診斷及醫療。圖／台東馬偕醫院提供

發燒 台東 頭痛

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