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馬祖告別斷網夢魘！台馬4號海纜啟用 294公里串起「陸海空」備援

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
數發部上午在連江縣白馬王公園舉行「台馬第四海纜完工啟用典禮」，行政院長卓榮泰（左四）、立法委員陳雪生（右三）、連江縣長王忠銘（右四）、連江縣議長張永江（右二）、中華電信執行副總楊慧琪等人出席，共同見證馬祖通訊韌性建設重要里程碑。記者馬瑞璿／攝影
數發部上午在連江縣白馬王公園舉行「台馬第四海纜完工啟用典禮」，行政院長卓榮泰（左四）、立法委員陳雪生（右三）、連江縣長王忠銘（右四）、連江縣議長張永江（右二）、中華電信執行副總楊慧琪等人出席，共同見證馬祖通訊韌性建設重要里程碑。記者馬瑞璿／攝影

台馬第四號海底電纜今日上午9時在南竿介壽白馬王公園舉行完工啟用典禮，行政院長卓榮泰、數位發展部長林宜敬、立委陳雪生、連江縣長王忠銘、議長張永江及中華電信執行副總楊慧琪等人出席，共同見證馬祖通訊韌性建設重要里程碑。第四號海纜啟用後，將進一步擴充台馬間通訊容量，並與既有海纜、微波及衛星系統形成多元備援架構。

全長近300公里的台馬四號海纜，從台灣本島串聯馬祖東引、南竿及西莒，啟用後台馬整體傳輸容量提升至約1.9Tbps。加上既有台馬二號、三號海纜，以及北竿、南竿、東引、莒光各鄉至少2組微波系統，並搭配衛星網路、高抗災基地台，逐步形成「陸、海、空」多元備援架構。

卓榮泰致詞時直指，過去離島曾因海纜受損遭遇斷網，甚至有鄉親跑到台北反映「根本就不通」，如今政府要做的不只是讓網路「有、穩定」，更要具備韌性，面對天然災害或人為因素干擾，都能維持基本通訊。他強調，未來海纜、微波及低軌衛星的通訊量都將遠高於馬祖地區需求，「備援還要再備援」，即使發生斷網，也要確保通訊不中斷。

卓榮泰表示，台馬四號海纜不只是通訊工程，更攸關離島居民生活、醫療、公共服務及交通等需求，政府有責任讓離島居民享有與本島接近的服務水準。他並以「台灣本島有中央山脈可以保護台灣，但是離島有中央政府」形容中央照顧離島的責任。

除了海纜本身，數發部也在施工階段將航道、漁撈等風險納入考量，採雙層鎧裝海纜，目標埋設深度達2.5公尺，並導入結合AI辨識及船舶自動識別系統（AIS）的海纜自動預警機制，與海巡等單位合作強化防護。

卓榮泰也提到海纜維護的法制配套，政府將推動「海纜七法」修法，涵蓋電信管理、電業、天然氣、氣象、自來水、商港及傳播等法規，盼從制度面強化海纜施工及安全防護。

對於中央、地方合作，卓榮泰除感謝中華電信投入工程，也肯定本土海事工程團隊東方風能，認為台灣四面環海，過去海事工程發展有限，如今應進一步累積海洋工程能量。

林宜敬表示，面對極端氣候及地緣政治威脅，數發部持續擴充微波容量、部署衛星網路，並補助電信業者建置新海纜，第四號海纜啟用是提升國家數位韌性的重要一步。

王忠銘則表示，馬祖過去曾面臨斷纜造成對外通訊受影響的困境，第四海纜加入後，透過海纜、微波與衛星多重備援，可望提升平時及緊急狀況下的通訊穩定度，對馬祖而言是重要的通訊建設里程碑。

馬祖 海纜 南竿

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