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2026亞運周六開幕 中華電MOD、Hami Video雙平台直播亞運精彩賽事

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2026愛知-名古屋亞運本週六（19日)）17:00正式開幕，中華電MODHami Video雙平台直播亞運賽事，並提供獨家熱點回看、賽事儀錶板、互動聊天室、智慧提醒等熱門功能，讓客戶盡情享受亞運賽事。

本屆中華代表隊將挑戰包括游泳、籃球、棒球、羽球、體操、舉重、桌球等34項競賽，本週日（20日）羽球、桌球、游泳等焦點項目將陸續登場，選手表現備受期待。

國人關注度最高的棒球，中華隊將於9月21日首戰即遇強敵韓國，對戰結果將影響分組排名及後續晉級態勢，歡迎國人透過MOD、Hami Video收看亞運、為中華隊英雄集氣應援。

為凝聚亞運棒球中華隊奪金氣勢，中華電信表示，將於9/21(一)、9/27(日)於花博公園流行館1F(室內場館)舉行「亞運新競界 大賽看中華」公播活動力挺中華隊！

9/21活動現場提供座位並由Dragon Beauties小映、賴可、小蛙及馬妹等啦啦隊女孩熱力帶動氣氛，現場應援團長帶領全民集氣、將熱情應援直達日本愛知縣，號召國人共襄盛舉一起為中華隊加油！

中華電信指出，參加公播應援活動即可獲得專屬應援好物一份、挑戰闖關遊戲再把應援補給品(價值約200元內)帶回家，現場將抽獎聯投入抽獎箱還有機會抽中Apple Watch等總價值約十萬元的豐富獎品。

中華電信表示，邀請客戶看亞運為中華隊應援，MOD、Hami Video特別設立亞運專區與24小時專屬頻道註3，並規劃深受用戶喜愛的熱點回看功能、一鍵直達關鍵時刻，更藉由賽事儀錶板整合焦點賽事、查找賽事與TOP5聲量榜等資訊與功能；互動聊天室則將線上轉播化為萬人應援場，提升客戶觀賽互動體驗，另使用智慧提醒功能還能追蹤喜愛的運動員及項目，於開賽前收到APP推播提醒，再忙也不錯過精彩賽事！

中華電信表示，推出影視、行動、寬頻等多元方案，10/8前參加指定方案還可以上網登錄抽機票及Hami Point，優惠方案包括新申請MOD並同時訂閱指定餐包，最高可獲Hami Point 1,700點；行動、寬頻客戶加購Hami Video電視運動館年約方案(綁約12個月)，每月只要129元並加碼贈Hami Point 100點，於Hami Video網路/APP訂閱電視運動館90天方案優惠價399元、180天方案優惠價699元。

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