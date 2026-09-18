快訊

亞運女籃／下半場鎖死蒙古 中華女籃逆轉奪分組賽首勝

被當繁殖犬對世界失望…寵物溝通師提到「黃色小鴨」2歲汪眼神突然亮了

台積電收高35元拉高台股大漲892點 創意漲停、排高價股第三

聽新聞
0:00 / 0:00

健保署任內給付4900萬罕藥 審查委員竟涉洩密 石崇良：不影響決策

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良於健保署長任內，發生藥品審查洩密案，他表示，新聞爆出前對本案毫不知悉，聞訊非常詫異，立即要求健保署檢討保密機制，且不續聘該委員。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良於健保署長任內，發生藥品審查洩密案，他表示，新聞爆出前對本案毫不知悉，聞訊非常詫異，立即要求健保署檢討保密機制，且不續聘該委員。記者林琮恩／攝影

衛福部健保署聘用的藥品共擬會專家毛蓓領，涉嫌在罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）用藥審查期間，將包含曾為健保給付最高價藥物4900萬基因治療在內資料，外洩羅氏藥廠經理，被檢方依「刑法」非公務員洩密罪起訴。本案發生於衛福部長石崇良健保署長任內，他今天表示，至新聞爆出前對本案毫不知悉，聞訊非常詫異，立即要求健保署檢討保密機制，且不續聘該委員。

健保署110年受理諾華藥廠「諾健生」、台灣百健「脊瑞拉」及羅氏大藥廠「服脊立」藥物納入健保審議，均為罕見疾病SMA用藥，諾健生為要價4900萬的基因治療藥品，號稱可一勞永逸，其餘2項藥品病人需終身用藥，脊瑞拉為背後注射針劑劑型，服脊立為口服藥物。健保署經審議後，已將3項藥物全數納入健保給付，諾健生因要價極高，為健保首次採分期付款的藥品。

外界關注，審查過程發生洩密，是否影響藥品給付決定，或需重新審查？石崇良表示，本案雖是在他擔任健保署長任內發生，但他「不了解這情形，看到新聞非常詫異，立即要求健保署檢討保密機制」，並不再續聘涉案的共擬會委員毛蓓領，不過，共擬會經專家共識、集體討論得出完整結論，並非單一專家決定，且有具體科學證據、醫療科技評估（HTA）報告，因此不影響給付決定。

石崇良說，健保共擬會、專家會議等委員，均須簽署保密協定，他對發生洩密事件深感遺憾，共擬會聘用的專家均為國內相關領域資深且專精的學者，而保密協定為政府與廠商的承諾，因藥品申請健保過程，藥廠需將諸多涉及商業機密資料交付主管機關，而主管機關因需要專業意見，作為藥品給付與否的決策參考，不得不邀請專家審查，已請健保署重新檢視，並強化相關會議保密機制。

石崇良 健保署 健保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健保第一線藥物治不好4成DLBCL淋巴癌患者 病團盼新型藥物納給付

藥局「少見中藥完整藥櫃」 中醫藥司長表態：318解釋令方向不變

減重兼旅遊？猛健樂變「壽司健樂」 日本售價便宜一半韓旅客瘋搶

健康幣上路！長輩「卡」數位門檻 蘇俊賓提3招提高參與度

相關新聞

搭捷運注意！北捷文湖線突異常 這處通勤時間恐多25分鐘

台北捷運文湖線再傳狀況。有民眾中午12時30多分，搭乘文湖線辛亥站到動物園方向捷運，突然聽到廣播要等候20多分鐘。北捷App顯示，辛亥站往動物園方向站間因列車發生異常訊息，影響列車運行，列車停靠及候車時間將增加，通勤時間預估增加15到25分鐘。

裸肩男大鬧亂按車長閥！台鐵區間車停在軌道致誤點 員警衝上車逮人

台鐵2173次區間車今天上午有旅客目擊，一名男子手持尖銳物品，行跡詭異。疑似擅自使用車長閥，導致列車中停。該車次列車長趕赴處理，一度清空整節車廂，後續由鐵路警察上車，將他手腳上銬帶下車，班次因此延誤超過30分鐘。

彰化新增今年首例本土登革熱個案 與菲律賓遊學團型別不同

疾管署今公布彰化今年第一例本土登革熱個案，為30多歲的男性於9月10日出現不舒服，起初以為是中暑就診，不過15日狀況仍未改善，16日至彰基檢驗流感、新冠陰性，後來再做登革熱快篩陽性，於17日確診，檢出登革病毒第一型。個案目前住院治療中，密切接觸者目前均無疑似症狀。

健檢被問身上有無金屬物 管中閔暗自握拳妙答1句逗笑粉絲

台大前校長管中閔今年退休，常在臉書分享日常生活趣事，他說，今天去醫院做健康檢查，被問及身上有無金屬物品，幽默回一句，逗得粉絲笑翻。

黑人陳建州急性心肌梗塞「血管塞90%」 這位專家卻說…太棒了

PLG職籃執行長「黑人」陳建州15日突發急性心肌梗塞，緊急送往台大醫院搶救，完成心導管手術並安裝支架，今天中午轉往普通病房。他的主治醫師受訪指出，陳建州到院時血管塞住90%。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風於臉書專指出，「血管塞了90%，我必須說……太棒了」，但他強調，不是心肌梗塞太棒了，而是「90%」太棒了。

健保署任內給付4900萬罕藥 審查委員竟涉洩密 石崇良：不影響決策

衛福部健保署聘用的藥品共擬會專家毛蓓領，涉嫌在罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）用藥審查期間，將包含曾為健保給付最高價藥物4900萬基因治療在內資料，外洩羅氏藥廠經理，被檢方依「刑法」非公務員洩密罪起訴。本案發生於衛福部長石崇良健保署長任內，他今天表示，至新聞爆出前對本案毫不知悉，聞訊非常詫異，立即要求健保署檢討保密機制，且不續聘該委員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。