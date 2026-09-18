健保署任內給付4900萬罕藥 審查委員竟涉洩密 石崇良：不影響決策

衛福部健保署聘用的藥品共擬會專家毛蓓領，涉嫌在罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）用藥審查期間，將包含曾為健保給付最高價藥物4900萬基因治療在內資料，外洩羅氏藥廠經理，被檢方依「刑法」非公務員洩密罪起訴。本案發生於衛福部長石崇良健保署長任內，他今天表示，至新聞爆出前對本案毫不知悉，聞訊非常詫異，立即要求健保署檢討保密機制，且不續聘該委員。

健保署110年受理諾華藥廠「諾健生」、台灣百健「脊瑞拉」及羅氏大藥廠「服脊立」藥物納入健保審議，均為罕見疾病SMA用藥，諾健生為要價4900萬的基因治療藥品，號稱可一勞永逸，其餘2項藥品病人需終身用藥，脊瑞拉為背後注射針劑劑型，服脊立為口服藥物。健保署經審議後，已將3項藥物全數納入健保給付，諾健生因要價極高，為健保首次採分期付款的藥品。

外界關注，審查過程發生洩密，是否影響藥品給付決定，或需重新審查？石崇良表示，本案雖是在他擔任健保署長任內發生，但他「不了解這情形，看到新聞非常詫異，立即要求健保署檢討保密機制」，並不再續聘涉案的共擬會委員毛蓓領，不過，共擬會經專家共識、集體討論得出完整結論，並非單一專家決定，且有具體科學證據、醫療科技評估（HTA）報告，因此不影響給付決定。

石崇良說，健保共擬會、專家會議等委員，均須簽署保密協定，他對發生洩密事件深感遺憾，共擬會聘用的專家均為國內相關領域資深且專精的學者，而保密協定為政府與廠商的承諾，因藥品申請健保過程，藥廠需將諸多涉及商業機密資料交付主管機關，而主管機關因需要專業意見，作為藥品給付與否的決策參考，不得不邀請專家審查，已請健保署重新檢視，並強化相關會議保密機制。