快訊

法院裁准了！辜仲諒能去名古屋亞運棒球賽9天「先繳5億保證金」

資安院驚爆內鬼！寫爬蟲撈內部資料逾20萬次 4高階專家遭起訴

台中100碗出爐！93家得碗 老字號、創新美食一次收錄

聽新聞
0:00 / 0:00

腎臟不好腸道也會出問題 避免惡性循環醫師提醒先做好飲食與腸道照護

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
安南醫院呼籲民眾重視腎臟與腸道健康的雙向關係，從日常生活建立護腎觀念。圖／院方提供
安南醫院呼籲民眾重視腎臟與腸道健康的雙向關係，從日常生活建立護腎觀念。圖／院方提供

許多民眾不知腎臟不好，腸道也可能跟著出問題。台南市立安南醫院院長林聖哲表示，腎功能下降會改變腸道環境、致腸道菌叢失衡，可能使尿毒素累積、全身發炎，建議可從飲食與腸道照護來減輕腎臟負擔。

腎臟科醫師葉尚恩說，腸道有數以兆計細菌，有些菌群利用膳食纖維等醣類產生對腸道有利的代謝物，簡單理解稱為「好菌」；有些菌群造成蛋白質發酵，則產生尿毒素前驅物，可視為相對不利的「壞菌」。

一旦腎臟排除尿毒素能力變差，可能伴隨腸道菌叢失衡。尿毒素累積影響腸道屏障，致全身慢性發炎及代謝環境惡化，進一步加重腎臟負擔，形成惡性循環。

近年醫學研究發現，慢性腎臟病與腸道菌叢間存在雙向影響，這種雙向互動稱為「腸腎軸」，已成慢性腎臟病照護重要研究方向。

葉尚恩指出，要打破腸腎惡性循環，飲食可掌握「適度限制蛋白質，並增加植物性食物比例」兩大原則。植物性食物富含膳食纖維，有利腸道菌叢及維持健康腸道環境。低蛋白並非越低越好，過度限制可能造成營養不良及肌少症，應由醫師營養師指導進行。

腸腎惡性循環也可採用酮酸胺基酸製劑、透過「轉胺作用」搶走尿毒素中的氮，變身為必需胺基酸；腸道吸附劑則是「腸道清道夫」，可吸附部分尿毒素前驅物。益生菌可調整腸道菌叢改善腸道環境，但是否能實質延緩腎功能惡化，仍待更多研究證實。

葉尚恩說，「顧腸道」是護腎武器之一，但無法取代正規治療。慢性腎臟病患者應控制血壓、血糖與蛋白尿，依病況接受適當的腎臟保護治療，再搭配飲食與腸道照護，才能多方面減輕腎臟負擔。

安南醫院腎臟科醫師葉尚恩指出，要打破腸腎惡性循環，飲食可掌握「適度限制蛋白質，並增加植物性食物比例」兩大原則。圖／院方提供
安南醫院腎臟科醫師葉尚恩指出，要打破腸腎惡性循環，飲食可掌握「適度限制蛋白質，並增加植物性食物比例」兩大原則。圖／院方提供

安南醫院林聖哲院長呼籲民眾重視腎臟與腸道健康的雙向關係，從日常生活建立護腎觀念。圖／院方提供
安南醫院林聖哲院長呼籲民眾重視腎臟與腸道健康的雙向關係，從日常生活建立護腎觀念。圖／院方提供

腎臟 腸道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吃中藥＝傷腎？ 中醫師破迷思：真正危險的是「這種吃法」

多吃高鉀食物能消水腫？專業醫師：吃多恐增心律不整風險

40歲男天天吃同套美食 檢查驚見「視網膜微血管全爆」險失明

左流右新10月開打！網熱議「副作用、癌症」 黃立民：mRNA不改變DNA

相關新聞

裸肩男大鬧亂按車長閥！台鐵區間車停在軌道致誤點 員警衝上車逮人

台鐵2173次區間車今天上午有旅客目擊，一名男子手持尖銳物品，行跡詭異。疑似擅自使用車長閥，導致列車中停。該車次列車長趕赴處理，一度清空整節車廂，後續由鐵路警察上車，將他手腳上銬帶下車，班次因此延誤超過30分鐘。

健檢被問身上有無金屬物 管中閔暗自握拳妙答1句逗笑粉絲

台大前校長管中閔今年退休，常在臉書分享日常生活趣事，他說，今天去醫院做健康檢查，被問及身上有無金屬物品，幽默回一句，逗得粉絲笑翻。

黑人陳建州急性心肌梗塞「血管塞90%」 這位專家卻說…太棒了

PLG職籃執行長「黑人」陳建州15日突發急性心肌梗塞，緊急送往台大醫院搶救，完成心導管手術並安裝支架，今天中午轉往普通病房。他的主治醫師受訪指出，陳建州到院時血管塞住90%。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風於臉書專指出，「血管塞了90%，我必須說……太棒了」，但他強調，不是心肌梗塞太棒了，而是「90%」太棒了。

杜鵑颱風恐直撲日本！賈新興示警大阪、東京至仙台 下周四台灣迎秋老虎

全台天氣大致穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，僅午後有零星短暫陣雨，清晨與夜間各地偏涼，中南部日夜溫差稍大。預期下周四起秋老虎接力報到。

台中45歲男痛風石纏手10年險潰破壞死 靠這招解危護關節

45歲何男罹高血壓與糖尿病，右手背10年前長出痛風石，飽受痛風之苦，尤其近幾個月，右手背的皮膚彷彿隨時都會撐破，且出現明顯疼痛與壓痛感，經向長安醫院求診，發現痛風石侵犯掌指關節，還壓迫肌腱導致關節攣縮，所幸接受微創手術切除，保住手部功能。

多吃高鉀食物能消水腫？專業醫師：吃多恐增心律不整風險

部分民眾可能因早上起床眼睛、臉頰和雙腳水腫而困擾，網路流傳吃高鉀食物能改善情況，但專業醫師不建議這樣做，強調高鉀食物非萬能藥，尤其心臟或腎功能不佳者，自行大量補充恐造成血鉀過高，反增心律不整風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。