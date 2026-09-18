腎臟不好腸道也會出問題 避免惡性循環醫師提醒先做好飲食與腸道照護

許多民眾不知腎臟不好，腸道也可能跟著出問題。台南市立安南醫院院長林聖哲表示，腎功能下降會改變腸道環境、致腸道菌叢失衡，可能使尿毒素累積、全身發炎，建議可從飲食與腸道照護來減輕腎臟負擔。

腎臟科醫師葉尚恩說，腸道有數以兆計細菌，有些菌群利用膳食纖維等醣類產生對腸道有利的代謝物，簡單理解稱為「好菌」；有些菌群造成蛋白質發酵，則產生尿毒素前驅物，可視為相對不利的「壞菌」。

一旦腎臟排除尿毒素能力變差，可能伴隨腸道菌叢失衡。尿毒素累積影響腸道屏障，致全身慢性發炎及代謝環境惡化，進一步加重腎臟負擔，形成惡性循環。

近年醫學研究發現，慢性腎臟病與腸道菌叢間存在雙向影響，這種雙向互動稱為「腸腎軸」，已成慢性腎臟病照護重要研究方向。

葉尚恩指出，要打破腸腎惡性循環，飲食可掌握「適度限制蛋白質，並增加植物性食物比例」兩大原則。植物性食物富含膳食纖維，有利腸道菌叢及維持健康腸道環境。低蛋白並非越低越好，過度限制可能造成營養不良及肌少症，應由醫師營養師指導進行。

腸腎惡性循環也可採用酮酸胺基酸製劑、透過「轉胺作用」搶走尿毒素中的氮，變身為必需胺基酸；腸道吸附劑則是「腸道清道夫」，可吸附部分尿毒素前驅物。益生菌可調整腸道菌叢改善腸道環境，但是否能實質延緩腎功能惡化，仍待更多研究證實。

葉尚恩說，「顧腸道」是護腎武器之一，但無法取代正規治療。慢性腎臟病患者應控制血壓、血糖與蛋白尿，依病況接受適當的腎臟保護治療，再搭配飲食與腸道照護，才能多方面減輕腎臟負擔。

安南醫院腎臟科醫師葉尚恩指出，要打破腸腎惡性循環，飲食可掌握「適度限制蛋白質，並增加植物性食物比例」兩大原則。圖／院方提供