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多吃高鉀食物能消水腫？專業醫師：吃多恐增心律不整風險

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
衛生福利部樂生醫院劉世偉營養師提醒，大量攝取高鉀食物不一定能改善水腫。圖／樂生醫院提供
衛生福利部樂生醫院劉世偉營養師提醒，大量攝取高鉀食物不一定能改善水腫。圖／樂生醫院提供

部分民眾可能因早上起床眼睛、臉頰和雙腳水腫而困擾，網路流傳吃高鉀食物能改善情況，但專業醫師不建議這樣做，強調高鉀食物非萬能藥，尤其心臟或腎功能不佳者，自行大量補充恐造成血鉀過高，反增心律不整風險

衛福部樂生醫院指出，水腫是指體液在身體組織間堆積所造成的腫脹現象，常見原因有飲食攝取過多的鈉，尤其現代人飲食口味偏重，例如中秋節烤肉、慶生吃麻辣鍋、下班吃炸物等，都可能在不知不覺中攝取過量的鈉。吃高鉀食物消水腫主要是利用體內鈉鉀平衡及水分調節，當鈉攝取過多時，適度補充鉀確實有助腎臟調節鈉的排出，但非消腫的最佳方法。

樂生醫院腎臟內科醫師江哲甫表示，心臟或腎功能不佳者若自行大量攝取高鉀食物，可能導致血鉀過高，引發心律不整，嚴重甚至造成心臟併發症，危及生命安全。若發現不明原因或持續性的水腫，應尋求醫師評估原因，切勿自行透過飲食大量補鉀或採取其他消腫方式。

樂生醫院營養師劉世偉說，民眾從食物中攝取鉀的同時，也會其他營養吃進肚子，部分食物含有天然糖分，糖尿病、腎臟病和其他慢性病患者考量血糖及腎功能，應避免使用此法，以免增加健康風險

水腫 心律不整 風險

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