國籍航空取消工作牌揭露全名 2027年起分階段陸續換發

台灣虎航今年初宣布空服與地勤名牌將移除中文姓氏，並輔以英文別名，開國籍航空首槍。中華航空8月起宣布跟進，星宇航空與長榮航空如今也同意放寬規定。3家傳統國籍航空預計明年初開始將陸續調整、換發新名牌給員工。

桃園市空服員職業工會先前和各大航空業工會，發起「航空業一線人員工作名牌與個人隱私安全」調查。發現將近4成的空、地勤人員反映，曾因名牌揭露本名而遭騷擾，超過98%的空地勤人員都支持工作名牌取消全名。

今年初虎航開先例後，華航隨後於8月宣布跟進，將以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一，並預計於明年3月起分階段調整。工會原定今天上午到勞動部前抗議，不過星宇與長榮接連宣布放寬規定，所以活動取消。

空服工會表示，星宇於9月2日通知企業工會，隨後宣布工作牌改採取英文別名加上中文姓氏呈現，相關作業進行中，預計於明年起陸續換發。長榮航空則於9月17日發公告，將於明年上半年換發工作名牌，改以中文或英文姓氏搭配人事代號呈現。

空服工會說，因工作名牌揭露全名，導致員工個資曝光，私人社群網站被騷擾、被偷拍上傳公審、甚至恐嚇或跟蹤的情況，不限於航空業，郵局、銀行、餐飲、鐵路等服務業或運輸業都曾發生類似狀況，甚至還有詐騙集團冒用郵局專櫃人員的姓名和身分來誘騙民眾。