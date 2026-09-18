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行車遇黃燈該加速衝？警提醒看「停止線」 違規恐罰5400元

聯合新聞網／ 綜合報導
遇到黃燈到底該加速前進還是減速煞停？警方提醒，應該依照「停止線」來判斷。 圖／AI生成
遇到黃燈到底該加速前進還是減速煞停？警方提醒，應該依照「停止線」來判斷。 圖／AI生成

不少人在開車時，看到「黃燈」會猶豫要衝過去還是停下來，日前一名網友詢問黃燈到底該怎麼走，為什麼有人會急煞停下來？引起許多網友討論，有人認為需「判斷夠不夠時間過路口，覺得不夠就是停」，而先前桃園市政府警察局曾提醒，民眾可從車輛是否通過「停止線」來判斷，如果紅燈亮起才穿過停止線，等同闖紅燈，最高可處5400元罰鍰。

一名網友在社群平台 Threads 發文表示，自己原先認為見黃燈應加速往前開，但近期發現前方明明無車，不少駕駛卻選擇提早煞車，引發他好奇「遇到黃燈到底該衝還是該停」。

貼文一出，掀起廣泛討論，多數用路人認為關鍵並非踩油門或急煞，而是取決於車速與當下的煞停距離。不少網友直言「加速跟急煞都不應該…要判斷轉黃燈，你離停止線的距離，再看要過去還是停下」、「接近路口本來就應該減速不是嗎？」、「10個看到黃燈說要加速的，7個都闖紅燈」。

根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條規定，黃燈屬於警告燈號，其目的在於提醒駕駛人及行人，紅燈即將顯示，駕駛將失去通行路權。桃園市政府警察局曾說明，如遇號誌轉換，而車輛已超越停止線應儘速通過，若來不及通過要煞停，也應注意後方來車，避免造成車輛追撞。如果駕駛人過了停止線，號誌才轉變成黃燈，但自覺無法通過急煞而超越停止線，警方將依客觀具體事實，以勸導代替舉發。

若在燈號已轉變為紅燈後才通過停止線，就可能被認定為闖紅燈，依《道路交通管理處罰條例》第53條，可處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰。

闖紅燈 交通違規 交通號誌

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