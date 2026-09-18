10月1日左流右新公費疫苗開打 北榮9月23日開放網路預約掛號

秋冬交際流感上升，10月1日左流右新公費疫苗將分2階段開打。北榮自9月23日上午11時起，開放公費成人流感及新冠疫苗網路預約掛號，僅限網路掛號，不開放語音及APP掛號。提醒符合資格民眾提早預約，接種時務必攜帶健保卡及符合資格的身分證明文件。

第一階段自10月1日起，流感疫苗優先提供65歲以上成人、55歲以上原住民、罕見疾病及重大傷病患者、高風險慢性病人、孕婦、6個月以上至18歲以下兒童、6個月內嬰兒的父母或實際扶養者，以及醫事、衛生及防疫相關人員等符合公費資格者；新冠疫苗第一階段對象則包括上述高風險族群，及6個月以上至6歲以下兒童等。

第二階段自11月2日起，公費流感及新冠疫苗接種對象都將擴大至50歲以上成人，另第一階段符合資格但尚未接種者，也可接種。

北榮提醒，流感與新冠疫苗可同時接種，延續疾管署「左流右新」計畫，民眾可在同一次就診完成兩種疫苗接種，減少往返醫院次數，同時建立對秋冬呼吸道病毒的雙重防護。

為因應不同族群需求，北榮也安排不同接種地點。流感疫苗部分，孕婦至婦女醫學部接種；6個月以上至18歲以下兒童及6個月內嬰兒的父母或實際扶養者，至兒童醫學部接種；其他成人則由家庭醫學部提供接種服務。新冠疫苗部分，12歲以下兒童至兒童醫學部，孕婦及12歲以上民眾則統一由家庭醫學部接種。

北榮表示，成人公費疫苗接種自10月1日起，周一至周五上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分提供服務，民眾須分別於上午11時15分、下午4時15分前完成報到，周六、日及國定假日不提供接種。

民眾接種時須攜帶健保IC卡及符合資格的身分證明文件，包括重大傷病證明、罕見疾病相關證明、原住民族身分證明，或6個月內嬰兒出生證明、戶口名簿等；相關資格若已註記於健保卡，可免另行提供證明。

北榮提醒，已知對疫苗成分過敏、過去接種疫苗曾發生嚴重不良反應者，不宜接種；如有發燒或急性疾病，建議延後接種，其他是否適合接種則由醫師評估。