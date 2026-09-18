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未來1周天氣穩定降雨熱區略不同 杜鵑颱風下周一影響日本

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
未來1周西半部地區和外島以晴朗穩定的天氣為主。聯合報系資料照
未來1周西半部地區和外島以晴朗穩定的天氣為主。聯合報系資料照

未來幾天隨著風向上的不同，迎風面地區降雨情況可能有些改變。西半部地區和外島以晴朗穩定的天氣為主。中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，未來1周天氣主要以東北風到偏東風環境，且水氣並不是很多，所以各地多雲到晴天氣。只有迎風面和午後的南部地區、山區，可能還是有降雨情形出現。

關於颱風消息，他說，杜鵑颱風位於台灣東方海面2300公里海面上，短期還是會以偏西北方向移動，明天開始就會逐漸往北轉的趨勢，之後往東北方向移動。下周一前後，會是距離日本最近的時候，所以下周一前往日本差旅的民眾，留意颱風動態。

葉致均表示，隨著颱風逐漸往北轉的趨勢，從明晚開始，風場轉為吹北風的環境為主，且水氣有稍微增加的趨勢，所以周日迎風面降雨情況可能有增加的情形，但不會太明顯。下周一風場偏東北風環境；到下周三北方高壓逐漸出海，台灣風場轉為吹偏東風為主，所以下周三、下周四東半部地區降雨情況開始有逐漸增加的趨勢。

未來降雨趨勢，葉致均說，今天到明天以偏東北風環境為主，基隆北海岸、宜蘭地區、雙北山區，甚至到東半部、恆春半島，可能還是有些零星降雨情況出現。其他地方維持多雲到晴天氣為主，午後在南部山區、南部近山區平地、中部部分地方，可能有局部短暫降雨出現。

葉致均表示，周日風向轉為吹北風，桃園以北降雨情況有稍微增加趨勢，但降雨量質不多。東半部地區到恆春半島有些零星降雨，南部地區和其他山區可能還是會有午後短暫降雨出現。下周一、下周二風向又轉為吹東北風，基隆北海岸和東半部地區有降雨情形出現，南部地區和其他山區有午後降雨。

他說，下周三風向轉為吹東風環境，東半部地區降雨有增加趨勢，不過量質不多。南部地區和其他山區維持午後降雨的情境。周日至下周二，基隆北海岸、東半部地區（含蘭嶼綠島）、恆春、馬祖沿海留意長浪。

杜鵑颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
杜鵑颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北風 氣象署 日本

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