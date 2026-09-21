每一份用心，都值得被看見——幸福啟航 Let’s 購 從庇護工場到一般職場，建立屬於自己的舞台

輕度障礙的小伯（化名）高職畢業後，經台中市政府勞工局專業評估，進入庇護工場「瑪利媽媽清潔高手工作隊磐石隊」，展開職涯培養與就業訓練。

剛開始，小伯在工作品質、自我管理及人際互動上仍需要適應。為協助他建立工作能力，就業服務員為他量身定制職務設計，像是透過計時器協助他建立時間觀念等，讓他能慢慢掌握清潔工作的節奏。

此外，就服員也運用檢核表，引導小伯自主檢查服裝儀容，建立良好的職場習慣；他也逐漸主動與同事互動，慢慢融入團隊生活。

經過完整系統化的個別訓練後，小伯不但提升工作技能，也開始建立職場自信。現在，他已順利進入台中慈濟醫院擔任清潔員，除了能順利完成工作，更能主動支援其他同仁，良好的工作態度與應變能力，展現透過庇護工場專業陪伴與適應訓練，協助身心障礙者建立能力與自信，勇敢走向一般職場的成果。

在庇護工場的專業培訓中，學員從工作技能、職場適應到自我管理一步步累積能力，逐漸建立自信，並為未來走入一般職場做好準備。 圖／臺中市政府勞工局 提供

從庇護工場出發，夢想不再遙不可及

如果每一次努力都是為了離夢想更近，那麼阿玲的故事，正是從一次次練習與堅持進而走出了屬於自己的職涯道路。

輕度身心障礙的阿玲，從小對餐飲服務業充滿憧憬，也希望有一天能憑藉自己的能力加入這個行業。高職畢業後，透過台中市政府勞工局職業重建服務窗口的專業評估，她來到伊甸基金會台中市迦南園烘焙庇護工場，展開高密度、個別化的就業訓練。

從工作技能到職場適應，專業團隊一步步陪伴阿玲學習，並根據她的需求給予適時協助，讓她在一次次實作中累積信心。如今，阿玲已順利成為多那之烘焙的正式員工，負責常溫點心的產線作業。

更令人開心的是，阿玲入職短短三個月，不僅成為主管的得力助手，更開始協助新進員工適應工作環境。阿玲用自己的成長證明，每個人都有能力一步步走向夢想中的未來。

從烘焙製作到產品包裝，在專業陪伴與實務訓練中累積工作能力，成功實現自己職涯夢想。 圖／臺中市政府勞工局 提供

不只提供一份工作，而是培養工作能力的開端

台中市目前共設立8家庇護工場，包含「餐飲烘焙」、「清潔服務」、「觀光休閒」、「印刷」及「房屋修繕」等5大類型，提供有就業意願但尚需培養工作能力的身心障礙者專業支持；透過密集訓練與實務操作，身心障礙者在實際工作中培養專業技能、累積工作經驗，逐步銜接進入一般職場就業，走向自立生活。

「餐飲烘焙」類，台中市迦南園烘焙庇護工場由伊甸社會福利基金會設立，依照庇護員工個別的能力與特質，全程參與烘焙產品製作，從備料、攪拌、烘烤到包裝出貨，更通過ISO-22000和HACCP雙重認證；瑪利MAMA手作麵包，位於臺中市政府市政大樓惠中樓一樓，由瑪利亞社會福利基金會設立，除了麵包主打天然酵母發酵、低油、低糖配方，並提供輕食餐點，如義大利麵、迷迭香烤雞腿、咖啡，香草茶、手工冰沙…等等，由庇護員工用心製作並以專業的服務及熱情的笑容迎接每一位顧客，讓大家在忙碌日常也能享受片刻悠閒時光，品嚐健康又幸福的滋味。

「清潔服務」類，瑪利媽媽清潔高手磐石隊與先鋒隊，秉持著一貫的全人身障服務理念，庇護員工能藉由個別化的訓練，在工作及生活中皆能獲得成就感，最後得以自立生活，社會共融。承接辦公大樓、機關團體及社區大樓等清潔工作，讓身心障礙者透過實際工作與一般職場接軌，更憑藉專業與工作成果獲得自我價值肯定。

向日葵工作隊由台中市康復之友協會設立，提供公部門、企業公司、及社區大樓等清潔服務，在工作過程中提升工作技能與就業適應，透過專業的清潔服務，提供他人乾淨舒適的美好生活，庇護員工也能透過專業訓練，勇敢追夢期待未來。

除了烘焙與清潔，麥子庇護工場由財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心設立，將就業服務延伸至「觀光休閒」類，結合鞋寶觀光工廠，可了解鞋業文化歷史介紹、製鞋流程..等，還有蝶谷巴特、皮革小物DIY體驗活動，庇護員工在經過培訓後，可以擔任DIY小老師，協助教學，還有輕食下午茶，適合全家大小一起來體驗。

秉持著使命與熱情，鞋技中心設立了「房屋修繕」類小幫手庇護工場，初衷是希望在高齡化社會，協助長者居家修繕，維護安全與生活品質。而對於有就業意願且適性之身心障礙者，期待透過庇護性就業服務，在個別化訓練下，擁有自己的能力，搖身變成幫助別人的「小幫手」。

還有「印刷」類曙光庇護工場，由經典集團旗下瑞安普羅數位印刷有限公司設立，提供各式印刷、大圖輸出、多樣裝訂、客製包裝及後加工，讓庇護員工也能藉由「專業」肯定自我價值，未來能進入一般職場，成為身心障礙者實現夢想的光。

從麵包餐點、清潔服務，到觀光導覽、房屋修繕與印刷專業，8家庇護工場各自不同的職場特色，也共同實踐同一個目標——讓身心障礙者不只是被照顧，而是透過工作發揮能力、獲得尊重，建立自信與自立的生活。

麥子庇護工場結合鞋寶觀光工廠，提供鞋業文化、DIY體驗及輕食下午茶，打造全家同遊的友善觀光體驗。 圖／臺中市政府勞工局 提供

鞋技中心設立「小幫手庇護工場」，培訓身心障礙者投入房屋修繕服務，協助長者維護居家安全，也讓每位「小幫手」發揮所長，找到自己的就業價值。 圖／臺中市政府勞工局 提供

曙光庇護工場提供多元印刷與後加工服務，讓庇護員工在專業培訓與實務工作中發揮所長，累積職場能力與自信，迎向更獨立的未來。 圖／臺中市政府勞工局 提供

日常消費，也可以是成就一個人的方式

支持庇護工場最直接的方式，也可以在日常生活裡。

想吃香噴噴的麵包、節慶伴手禮、企業辦公室清潔需求、印刷、裝訂服務、安排親子或休閒行程，都能優先選擇庇護工場，告訴努力學習工作的人：「你的努力，我們肯定。」臺中市希望透過庇護工場「幸福啟航- Let’s購!」這個聯合品牌，讓社會大眾在不同工作領域裡看見身心障礙勞工認真專業的身影，了解每位庇護員工都曾經乘風破浪走過一段艱辛的路，每項庇護工場的產品背後都有精采的故事，希望透過消費者的肯定，給予庇護工場前進的動力，讓「幸福啟航」、更航向幸福的未來。

勞工局長林淑媛表示，市府勞工局長期推動身心障礙者就業促進服務，依據每位障礙者的身心特質與需求，提供不同階段、個別化的職業重建服務，已陸續成功協助多位庇護員工順利轉銜至一般性職場就業。

勞工局於台灣大道市政大樓、沙鹿勞工服務中心、陽明市政大樓及東區勞工服務中心設置身心障礙者職業重建服務窗口，提供年滿15歲且有就業意願的身心障礙朋友專業協助。透過完整的評估機制與資源整合，依個別需求擬定就業服務策略，協助順利投入職場。相關資訊可洽04-22289111轉35400，將由專人提供服務。