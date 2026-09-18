影／南科沙崙二階環評惹議 環團痛批選址不當破壞草鴞棲地

PLG職籃執行長「黑人」陳建州15日突發急性心肌梗塞，緊急送往台大醫院搶救，完成心導管手術並安裝支架，今天中午轉往普通病房。他的主治醫師受訪指出，陳建州到院時血管塞住90%。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風於臉書專指出，「血管塞了90%，我必須說……太棒了」，但他強調，不是心肌梗塞太棒了，而是「90%」太棒了。

2026-09-18 07:03