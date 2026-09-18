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影／南科沙崙二階環評惹議 環團痛批選址不當破壞草鴞棲地
環境部今天上午召開南科四期沙崙園區二階環評範疇界定會議。環保團體會前舉行記者會指出，開發單位南科管理局選址失當，破壞草鴞棲地與良田，更質疑每日32萬噸的巨量耗水將引發南部水資源競奪，衝擊沿海生計。
環團指出，該案用人工林作假生態補償，形同陷承諾AR3T國際標準的台積電於不義，淪為滅草鴞共犯，呼籲南科另覓替代場址，並找出不需要迴避保育類動物棲地的褐地，落實永續發展。
監督施政聯盟執行長許心欣強調，既然台積電發布《生物多機性宣言》，就要確實遵守 AR3T的優先迴避原則，沙科案的規劃是毀農地減生態，要求南科管理局另提替代地點、呼籲台積電自重，維護自己的ESG和國際形象，莫成滅草鴞的共犯！
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