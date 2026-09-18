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罹嚴重心臟病恐母子雙亡 帛琉產婦轉診新光醫院 40醫護待命順利生產

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
此為薇安娜首次懷孕，懷孕期間出現嚴重呼吸喘、發燒、咳嗽等心衰竭前兆，當地醫師評估後，擔心當地資源無法順利處理，將病人送至新光醫院接受治療。記者林琮恩／攝影
此為薇安娜首次懷孕，懷孕期間出現嚴重呼吸喘、發燒、咳嗽等心衰竭前兆，當地醫師評估後，擔心當地資源無法順利處理，將病人送至新光醫院接受治療。記者林琮恩／攝影

年僅20歲帛琉籍孕婦薇安娜，罹患嚴重風溼性心臟病，合併多重瓣膜病變與心衰竭，於妊娠第三期病情急遽惡化，跨國專診至新光醫院，因患者隨時可能發生心肺衰竭，醫療團隊準備好葉克膜（ECMO）設備待命，孕婦最終順利於妊娠第34周產下2245公克男嬰，避免母子雙亡危機。薇安納母親今天陪同她出席記者會，她表示這是女兒繼心臟手術後第2度接受新光團隊救治，她非常感謝。

新光醫院婦產科主治醫師李維鈞說，為照顧薇安娜，新光醫院動員婦產科、心臟科、心血管外科、麻醉科及兒科，為避免生產誘發心肺功能代償，心血管外科團隊於剖腹手術前，先替產婦置入雙側股動靜脈血管導管，方便隨時接上葉克膜進行體外循環支持，最終順利完成低位橫切剖腹產，且產婦術後恢復良好，近期將返回帛琉，由新光醫院派駐當地的醫師接手治療。

此為薇安娜首次懷孕，懷孕期間出現嚴重呼吸喘、發燒、咳嗽等心衰竭前兆，當地醫師評估後，擔心當地資源無法順利處理，將病人送至新光醫院接受治療。李維鈞說，產婦罹患的嚴重心臟瓣膜狹窄被世衛組織列為「懷孕禁忌症」，胎兒死亡風險極高，不只是高危險妊娠，而是心臟瀕臨崩潰風險的極限挑戰，團隊設法在兼顧母親心臟負荷、胎兒成長時間，取得34周的最佳剖腹產時間。

李維鈞說，生產過程血液大量回流心臟，恐導致急性肺水腫，甚至造成體循環崩潰，因此對具有這類先天先心臟病病人而言挑戰極高，剖腹產當天，現場集結30、40名醫療人員嚴陣以待，兒童加護病房人員也在產房外等待，準備將嬰兒接出，轉入加護病房接受呼吸與保溫照顧，所幸術後她恢復良好，左心室射出率由手術前43%危及情況，回復至接近正張直的52.3%。

心血管疾病為孕婦死亡主因，李維鈞提醒，女性如已知患有風溼性心臟病或瓣膜疾病病史，懷孕前務須受完整心臟超音波評估，按世衛組織分類，輕微瓣膜脫垂者為輕度風險，可在一般醫院定期產檢生產；中度二尖瓣狹窄、裝設機械瓣膜的高風險產婦，需由具備心臟專科醫學中心進行雙月產檢與生產；若為類似本案重度二尖瓣狹窄，強烈不建議懷孕，屬極高風險，需多專科團隊每月介入。

年僅20歲帛琉籍孕婦薇安娜，罹患嚴重風溼性心臟病，合併多重瓣膜病變與心衰竭，於妊娠第三期病情急遽惡化，跨國專診至新光醫院，院方致贈大蛋糕及金飾。記者林琮恩／攝影
年僅20歲帛琉籍孕婦薇安娜，罹患嚴重風溼性心臟病，合併多重瓣膜病變與心衰竭，於妊娠第三期病情急遽惡化，跨國專診至新光醫院，院方致贈大蛋糕及金飾。記者林琮恩／攝影

帛琉 母子 心臟病

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