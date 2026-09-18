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裸肩男大鬧亂按車長閥！台鐵區間車停在軌道致誤點 員警衝上車逮人
台鐵2173次區間車今天上午有旅客目擊，一名男子手持尖銳物品，行跡詭異。疑似擅自使用車長閥，導致列車中停。該車次列車長趕赴處理，一度清空整節車廂，後續由鐵路警察上車，將他手腳上銬帶下車，班次因此延誤超過30分鐘。
目擊旅客表示，今天上午9時30分左右，有一名身穿黑衣、裸露半個肩膀的男子，手持類似木製的尖銳物品，上了2173次區間車。男子在車廂間移動，沿途觸碰各個車門按鈕、車窗擊破器等，試圖在列車行駛時打開車門。
旅客表示，原本以為該名男子是想下車，但列車停靠月台時，他卻又持續朝下個車廂前進，似乎想複製剛剛一切過程。而後列車也真的不動了，就停在軌道上。後續大概有3至4名警察上車、站務也都有安撫旅客，延誤時間超過30分鐘。
另名距離男子較近的目擊旅客則指出，男子手上拿的是長雨傘，但因他一人行為，導致列車停在三坑站。鬧事男子後續遭路警壓制在地，戴上手銬、腳鐐後被帶下車調查。
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