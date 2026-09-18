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把握晴朗好天氣 周日北部變天 杜鵑颱風恐威脅日本注意航班異動
今明兩天台灣周邊維持東北風環境，天氣風險公司天氣分析師黃國致今天表示，水氣少，天氣穩定，除迎風面基隆北海岸、東部、恆春半島及大台北山區多雲零星有短暫雨以外，其餘各地為晴到多雲天氣；午後南部地區及中南部山區零星有短暫陣雨發生機會。
氣溫方面，他說，北部地區約22至31度，中部地區約24至34度，南部地區約26至33度，東部地區約23至31度，日間偏熱，夜晚清晨感受稍涼，日夜溫差大，早出晚歸留意保暖。
周日台灣周邊偏北風稍增強，迎風面水氣也略增多，黃國致表示，桃園以北、大台北地區及宜蘭局部有短暫陣雨，花東及恆春半島零星有短暫雨，其他地區仍為多雲到晴天氣；午後南部地區及各地山區局部有短暫陣雨發生機會。北部地區約24至30度，中部地區約25至33度，南部地區約26至32度，東部地區約24至30度。
黃國致表示，下周一至下周四大致為東北風環境，水氣減少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東部地區及恆春半島零星有短暫雨；午後南部及各地山區零星有短暫陣雨。日夜溫差仍大多留意。
關於颱風消息，他說，杜鵑颱風預計周日至下周一掠過日本關東外海一帶，此期間規畫前往日本關東地區旅遊的民眾，多留意颱風或是降雨可能對航班造成的影響。周日至下周二受颱風外圍偏北風影響，基隆北海岸、馬祖、東部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島風浪增大，有長浪發生機會，海邊活動及海上作業注意安全。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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