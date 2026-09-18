快訊

川習會前踩煞車！彭博：美擬延後宣布對中產能過剩關稅

三大台股ADR聯袂勁揚！台股開高一度漲773點衝破47K 聯電爆量吸睛

槍手包圍特斯拉狂轟數十槍！22歲饒舌歌手血濺加油站慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

把握晴朗好天氣 周日北部變天 杜鵑颱風恐威脅日本注意航班異動

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天台灣周邊維持東北風環境，水氣少，天氣穩定，迎風面多雲零星有短暫雨，其餘各地晴到多雲天氣。聯合報系資料照
今明兩天台灣周邊維持東北風環境，水氣少，天氣穩定，迎風面多雲零星有短暫雨，其餘各地晴到多雲天氣。聯合報系資料照

今明兩天台灣周邊維持東北風環境，天氣風險公司天氣分析師黃國致今天表示，水氣少，天氣穩定，除迎風面基隆北海岸、東部、恆春半島及大台北山區多雲零星有短暫雨以外，其餘各地為晴到多雲天氣；午後南部地區及中南部山區零星有短暫陣雨發生機會。

氣溫方面，他說，北部地區約22至31度，中部地區約24至34度，南部地區約26至33度，東部地區約23至31度，日間偏熱，夜晚清晨感受稍涼，日夜溫差大，早出晚歸留意保暖。

周日台灣周邊偏北風稍增強，迎風面水氣也略增多，黃國致表示，桃園以北、大台北地區及宜蘭局部有短暫陣雨，花東及恆春半島零星有短暫雨，其他地區仍為多雲到晴天氣；午後南部地區及各地山區局部有短暫陣雨發生機會。北部地區約24至30度，中部地區約25至33度，南部地區約26至32度，東部地區約24至30度。

黃國致表示，下周一至下周四大致為東北風環境，水氣減少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東部地區及恆春半島零星有短暫雨；午後南部及各地山區零星有短暫陣雨。日夜溫差仍大多留意。

關於颱風消息，他說，杜鵑颱風預計周日至下周一掠過日本關東外海一帶，此期間規畫前往日本關東地區旅遊的民眾，多留意颱風或是降雨可能對航班造成的影響。周日至下周二受颱風外圍偏北風影響，基隆北海岸、馬祖、東部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島風浪增大，有長浪發生機會，海邊活動及海上作業注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

航班 日本 恆春

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園以北20日水氣增有雨 颱風杜鵑恐大迴轉影響日本關東

今晴朗穩定高溫33度…周日水氣增 中秋教師節連假可望好天氣

晴朗穩定到明天！周日變天水氣增 專家曝降雨熱區

今晴熱上看36度高溫 吳德榮：杜鵑颱風增強 將在日本南方大迴轉

相關新聞

杜鵑颱風恐直撲日本！賈新興示警大阪、東京至仙台 下周四台灣迎秋老虎

全台天氣大致穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，僅午後有零星短暫陣雨，清晨與夜間各地偏涼，中南部日夜溫差稍大。預期下周四起秋老虎接力報到。

今晴熱上看36度高溫 吳德榮：杜鵑颱風增強 將在日本南方大迴轉

今天弱東北風，水氣少，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，迎風面多雲時晴，東半部偶有飄零星小雨的機率。背風面晴時多雲，山區午後有局部降雨的機率。白天偏熱，夜微涼。今天北部23至34度、中部22至35度、南部24至36度、東部21至33度。

黑人陳建州急性心肌梗塞「血管塞90%」 這位專家卻說…太棒了

PLG職籃執行長「黑人」陳建州15日突發急性心肌梗塞，緊急送往台大醫院搶救，完成心導管手術並安裝支架，今天中午轉往普通病房。他的主治醫師受訪指出，陳建州到院時血管塞住90%。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風於臉書專指出，「血管塞了90%，我必須說……太棒了」，但他強調，不是心肌梗塞太棒了，而是「90%」太棒了。

晴朗穩定到明天！周日變天水氣增 專家曝降雨熱區

迎來好天氣，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天至周六，環境受東北風影響，天氣大致晴朗穩定。僅迎風面基隆北海岸、東半部地區及大台北山區偶有零星降雨。中部以北山區及南部地區則還是有午後陣雨發生的機會。

把握晴朗好天氣 周日北部變天 杜鵑颱風恐威脅日本注意航班異動

今明兩天台灣周邊維持東北風環境，天氣風險公司天氣分析師黃國致今天表示，水氣少，天氣穩定，除迎風面基隆北海岸、東部、恆春半島及大台北山區多雲零星有短暫雨以外，其餘各地為晴到多雲天氣；午後南部地區及中南部山區零星有短暫陣雨發生機會。

台灣之光！5全盲調香師打敗明眼人 勇奪國際WBA大賽雙料冠軍

台灣愛之光公益協會培訓的5名全盲調香師日前代表台灣，赴韓國首爾參加「2026 WBA Global Triple Challenge全球美學現場動態調香賽」，與逾千名亞洲各國明眼菁英選手競技，築夢組由顏龍奪下冠軍、李欣怡摘下亞軍、林昇任獲最佳品牌獎；職人組則由孫雍盛奪冠軍、胡富宇獲頒最佳品牌獎，讓世界看見台灣創香專業實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。