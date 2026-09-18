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台灣之光！5全盲調香師打敗明眼人 勇奪國際WBA大賽雙料冠軍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
愛之光執行長顏平芳（左起）與調香師胡富宇、孫雍盛、劉禎祥、顏龍、李欣怡、林昇任合影。記者趙容萱／攝影
愛之光執行長顏平芳（左起）與調香師胡富宇、孫雍盛、劉禎祥、顏龍、李欣怡、林昇任合影。記者趙容萱／攝影

台灣愛之光公益協會培訓的5名全盲調香師日前代表台灣，赴韓國首爾參加「2026 WBA Global Triple Challenge全球美學現場動態調香賽」，與逾千名亞洲各國明眼菁英選手競技，築夢組由顏龍奪下冠軍、李欣怡摘下亞軍、林昇任獲最佳品牌獎；職人組則由孫雍盛奪冠軍、胡富宇獲頒最佳品牌獎，讓世界看見台灣創香專業實力。

台灣愛之光公益協會執行長顏平芳分享，愛之光成立於2013年，從護眼防盲出發，逐步拓展至視障職能培力、咖啡與香氛專業訓練，陪伴視障者重新發掘專業、走向社會與國際舞台。全盲調香師用無可取代的嗅覺實力贏得國際獎項，也希望透過成果讓更多視障者願意走出來。

顏平芳說明，這場賽事匯聚亞洲逾千名美業菁英，考驗選手的專業技術與創意美學，更要求選手在高壓環境下完成現場展演與即時動態調香，堪稱嗅覺、技術、創意及品牌實力的頂尖競技場。

顏龍以作品「向光而行」奪築夢組冠軍，他分享，曾經他把失去視覺當成生命最大的限制，是母親牽起他的手，投入助人工作、鼓勵他學習心理諮商，找回自信，「這瓶香水想獻給每一位曾經懷疑自己、迷思方向，卻依然選擇繼續前行的人」顏龍將痛楚轉化為生命的厚度，獲國際評審肯定。

摘下職人組冠軍的孫雍盛說，「這座獎不屬於我一個人，它證明了視障者的職涯絕不受限。只要放手去做，黑暗中的可能是無限的！」

這次擔任賽前培訓教練的劉禎祥，是愛之光第一屆培育的調香師，更憑著驚人毅力成為「全球首位取得法國最高階認證的視障調香師」，如今蛻變為國際評審與冠軍教練，更創辦「青湘學院」為視障調香師打造專業平台，提攜後輩勇敢挑戰世界舞台。

愛之光執行長顏平芳（右）與WBA築夢組冠軍顏龍（左）母子合影。記者趙容萱／攝影
愛之光執行長顏平芳（右）與WBA築夢組冠軍顏龍（左）母子合影。記者趙容萱／攝影

WBA職人組冠軍孫雍盛。記者趙容萱／攝影
WBA職人組冠軍孫雍盛。記者趙容萱／攝影

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