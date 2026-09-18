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杜鵑颱風恐直撲日本！賈新興示警大阪、東京至仙台 下周四台灣迎秋老虎
全台天氣大致穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，僅午後有零星短暫陣雨，清晨與夜間各地偏涼，中南部日夜溫差稍大。預期下周四起秋老虎接力報到。
颱風消息，他說，杜鵑颱風可能直撲日本，超過1100組多系集模式預測路徑高度一致，旅日民眾在交通方面要高度戒備。影響範圍包括大阪以東、東京至仙台。
賈新興說，周日午後，外圍環流率先影響大阪以東一帶天氣。下周一全天，杜鵑颱風將正面衝擊東京至仙台（關東至東北太平洋側）。下周一預計飛往東京、仙台，或人已在當地的民眾，務必密切留意航空公司航班調度，與當地新幹線、鐵道運行最新異動。
台灣天氣方面，賈新興表示，下周四起秋老虎強勢報到，受太平洋高壓西伸籠罩影響，下周四起全台轉為晴朗炎熱的秋老虎型態。台北與高雄白天高溫上看32至34度，中午體感偏熱，短袖衣服先別收起來，外出做好防曬並多補充水分。
中秋及教師節連假為期4天，他說，全台天氣以晴朗穩定為主，僅午後山區有零星短暫雷陣雨，極度適合戶外踏青、家庭聚會與夜間賞月烤肉。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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