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晴朗穩定到明天！周日變天水氣增 專家曝降雨熱區

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
天氣穩定，迎風面短暫雨。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
天氣穩定，迎風面短暫雨。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

迎來好天氣，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天至周六，環境受東北風影響，天氣大致晴朗穩定。僅迎風面基隆北海岸、東半部地區及大台北山區偶有零星降雨。中部以北山區及南部地區則還是有午後陣雨發生的機會。

不過，林得恩說，到了周日，環境水氣稍微增多，桃園以北、東北部及東半部地區局部短暫雨機會增多，但雨勢不大。新竹至嘉義山區及南部地區在午後陣雨也有略為增多的趨勢。

另一方面，他分析未來3天的溫度預測，北部、東北部及東部地區22至31度之間，中南部地區24至34度，離外島的澎、金、馬地區24至30度之間。早晚稍有涼意，外出多帶件薄外衣。近中午日照充足、舒適到悶熱，日夜溫差大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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