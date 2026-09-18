今晴熱上看36度高溫 吳德榮：杜鵑颱風增強 將在日本南方大迴轉

今天弱東北風，水氣少，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，迎風面多雲時晴，東半部偶有飄零星小雨的機率。背風面晴時多雲，山區午後有局部降雨的機率。白天偏熱，夜微涼。今天北部23至34度、中部22至35度、南部24至36度、東部21至33度。

中央氣象署發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後南投縣、台南市為黃色燈號。

周末兩天轉偏北風，吳德榮說，北部多雲時晴，山區偶有飄零星小雨的機率。其他地區晴時多雲，山區午後局部降雨的機率。白天偏熱，夜微涼。

吳德榮說，下周一至下周四微弱東北風，各地晴時多雲。午後山區偶有局部短暫降雨的機率，東半部偶有局部零星降雨的機率。白天偏熱，夜微涼。

至於颱風動態，他說，杜鵑颱風在關島北北東方海面，持續增強，向西北西轉北，再逐漸轉東北，在日本南方海面大迴轉。歐洲（ECMWF）系集模式模擬圖顯示，杜鵑颱風的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北大迴轉，經日本東南方近海，中心未觸及陸地，對日本的威脅減輕。個別模擬路徑已大幅收斂，不確定性縮小。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。