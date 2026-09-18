「那個是塞屁股的喔？」屏東阿伯痔瘡血便 醫師開塞劑竟當藥吞7天

屏東縣一名阿伯因血便接受大腸鏡檢查，發現內痔嚴重出血，醫師開立7天痔瘡塞劑，一周後回診，醫師問「使用後有沒有改善？」，阿伯疑惑反問「什麼塞劑？」原來阿伯誤把塞劑當成口服藥，連續7天拆開吞下肚，醫師得知後哭笑不得，自我檢討衛教不足。藥師表示，誤食外用藥後應留意身體狀況，尤其腎臟、心臟功能不佳者更需謹慎。

屏基肝膽胃腸科醫師林群峰近日在臉書粉專分享門診插曲，他發文寫，這名阿伯先前因血便接受大腸鏡檢查，確認內痔較嚴重造成出血，開立一星期痔瘡塞劑，患者使用後再回診。

一周後阿伯依約回診，林群峰詢問「伯伯，上次開那個塞劑，你塞了有好一點嗎？」阿伯卻滿臉疑惑反問「什麼塞劑？」林一度以為漏開藥，趕緊調出前次門診紀錄確認，找出藥品圖片給阿伯看。

阿伯看到照片恍然大悟表示「那個是塞屁股的喔？我以為是口服藥，都打開來吞下去」。林群峰幽默表示，阿伯痔瘡塞劑竟然吃了一個星期，「伯伯你也太猛」，但也特別在貼文標註「是我們的錯沒有好好衛教，下次改進」。

屏基藥師陳慧娟說，若誤食外用藥，腎臟、心臟功能不佳的人需多留意。一般會先觀察是否有腸胃或其他身體不適，此個案顯然還好沒有引發不適，只是這個藥若用口服的嘴巴會油油的。她也提醒，若是擦皮膚的藥膏則不能擦眼睛，其添加賦形劑會刺激眼睛，要用大量清水沖洗。