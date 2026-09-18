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健康你我他／媽媽戴上輔聽器 終於能好好說話

聯合報／ 文／張桂瓊（桃園市）
媽媽戴上聲音擴大器，才能和她好好說話。圖／張桂瓊提供
媽媽戴上聲音擴大器，才能和她好好說話。圖／張桂瓊提供

十多年前，媽媽的聽力衰退，我們帶她到醫院做聽力檢查及鑑定，幫她裝了助聽器，但她不太習慣戴。多年過去，她的聽力更差了，跟她說話要提高音量她才聽得見，聽起來就像在吵架，家人說得累，媽媽聽得也不舒服。

後來看到聯合報一篇報導，提到聽力衰退，除了影響家人的日常溝通，也可能減少社交活動，甚至影響認知功能。我們姊弟商量後，決定再幫媽媽買一副更高檔的助聽器。經過試戴，確認她願意戴，我們才花好幾萬元買下來。

那時的想法很簡單：希望媽媽能聽清楚家人說話，也希望聽力衰退不再繼續困擾她。可是，事情沒有我們想像得順利，媽媽還是沒有習慣戴。她說耳朵不舒服，常有「嗡嗡嗡」的雜音，最後那副助聽器又被收了起來。

當媽媽要做失智評估時，為了讓她能聽清楚醫療人員的問題，我們又買了一個聲音擴大器（輔聽器）。沒想到這個反而很好用，需要時掛在脖子上，對方的聲音放大後，媽媽比較容易聽清楚。只是平常她不會一直掛著，所以現在還是得扯著嗓門說話，或者走近一點，慢慢對著她的耳朵說。其實這樣還是能溝通，只是有點累。

現在回想，我以為花錢買的是「聽得見」，後來才明白真正想買的，其實是和媽媽好好說話的日常。而這件事情，並不是花了幾萬元，就一定買得到。

說話 媽媽 助聽器

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