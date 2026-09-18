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每天4.5人跌倒喪命 行動力4大警訊 走路不穩恐骨折前兆

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
走路不穩可能是行動力衰退警訊，應及早就醫。聯合報系資料照
走路不穩可能是行動力衰退警訊，應及早就醫。聯合報系資料照

64歲王女士退休後維持規律散步習慣，某天搭乘捷運時，眼看車門即將關閉，下意識加快腳步，沒想到跨步瞬間反應不及，失去平衡向前跌倒，造成髖部骨折，最後必須接受手術治療。

走路突然踉蹌、轉身時站不穩，甚至趕搭捷運時不小心跌倒，都可能讓熟齡族付出骨折、失能的代價。衛福部114年死因統計顯示，台灣全年有1632人因跌倒死亡，平均每天約4.5人。中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生提醒，跌倒可能是身體行動力衰退的警訊，預防跌倒不能只顧骨骼與肌肉，神經健康同樣不可忽視。

韓德生表示，根據國外研究，超過9成老年人髖部骨折與跌倒有關，曾經跌倒者發生重大骨質疏鬆性骨折的風險增加約47%。約44%的老年髖部骨折患者合併肌少症，一旦骨折後長期臥床，肌力可能進一步流失，形成跌倒、骨折、再跌倒的惡性循環。

為提醒民眾及早關注身體變化，骨鬆學會提出行動力4大指標，包括關節靈活、骨骼強壯、肌肉有力及神經健康。韓德生說，關節退化可能造成僵硬、活動受限，影響步態穩定。骨質隨年齡流失，則會增加跌倒後骨折的風險。肌肉負責起身、跨步及調整重心，若肌力不足，身體便難以維持平衡。

神經健康容易被忽略，韓德生說，當人踩到不平整地面或重心突然偏移時，感覺神經必須迅速傳遞訊息，再由大腦、脊髓及運動神經協調肌肉反應，才能及時跨步或穩住身體。隨年齡增長，神經傳導及動作反應可能變慢，增加跌倒風險。

韓德生說，維持行動力需要多種營養素共同支持，包括有助骨骼健康的鈣與鎂、維持肌肉所需的優質蛋白質，以及維持神經正常功能的維生素B群。民眾應重視均衡飲食，若有營養攝取不足問題，可經專業評估後適當補充，並搭配規律運動，不能單靠保健食品預防跌倒。

除了身體機能，居家環境也是防跌關鍵。韓德生提醒，若長輩最近經常踉蹌、起身困難或走路不穩，家人應提高警覺，及早就醫評估。

熟齡防跌關鍵

1.規律進行肌力與平衡訓練。

2.定期檢視可能引起頭暈、嗜睡的藥物。

3.改善浴室防滑、走道照明及雜物堆放問題。

4.外出時穿著合腳防滑鞋，必要時使用輔具。

骨折 骨質疏鬆症 捷運

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