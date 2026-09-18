慷民之慨！藍委：健康幣兌換 政府出嘴不出錢

健康幣新政策遭質疑慷民間之慨。國民黨立委黃健豪收到衛福部公文稱後續兌換全由民間參與，政府不編列預算補助，黃健豪批買空賣空，名聲讓政府賺走，民間為何要埋單。業者私下說，政府慷業者之慨上了癮，去年九三軍人節要業者端優惠就已經引發反彈，現在如果端出的商品不夠好，還要被民眾批評，完全兩面不討好。

賴清德總統日前主持健康台灣委員會，宣布十月要發行健康幣，凡接受健康檢查和接種疫苗都能兌幣，衛福部長石崇良喊出「一比一」兌換實體商品。

針對民間參與模式，衛福部答覆黃健豪辦公室說明，由政府建立制度、公私協力共同參與，打造全民健康促進生態系；兌換比例由民間自主決定，再提至健康幣專家諮詢委員會審核，目前無編列預算補助商品兌換。

業者私下表示，政府的政策當然會配合，但健康幣衍生的成本，例如兌換的商品誰來埋單就是一大問題；若全要業者自行吸收，而不給予任何補助，形同慷業者之慨，對業者會是極為沉重的壓力，衝擊營收和獲利。

「如果到時候端出的商品不夠好、不夠吸引人，甚至還要被民眾批評，完全是兩面不討好。」有業者無奈說。

超商業者透露，經濟部去年中致電餐飲業，希望業者響應九三軍人節提供折扣，當時已引起強烈反彈，大家敢怒不敢言，最後還是含淚端出優惠，默默自行吸收成本；沒想到，政府慷業者之慨上了癮，未來是不是什麼政策，只要缺錢就從業者口袋裡掏？

黃健豪說，羊毛出在羊身上，出錢的民間企業就是從別的地方把健康幣的成本賺回來，這對民眾來說沒有好處；到最後，名聲讓政府賺走，成本都是民眾在付出。

黃健豪也質疑，民間無法自主決定兌換比例，還要提至健康幣專家諮詢委員會審核，形同「政府不出錢光出張嘴」。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，希望這不是選前放煙火的政策；政策目標立意良善，重點在於執行。民眾黨立委邱慧洳說，如今距離政策上路只剩不到一個月，包括合作店家、數位落差、預算資源及醫療量能，衛福部都應該說清楚。

桃園市副市長蘇俊賓指出，高齡者對數位工具的使用門檻，恐成政策落實最大挑戰；以桃園長者疫苗接種情形為例，六十五歲以上長者流感疫苗接種率約百分之五十一、新冠肺炎疫苗僅百分之二十一、肺炎鏈球菌疫苗約百分之三十六，這已是地方積極推廣的成果；健康幣若高度仰賴App，高齡者能否順利操作及參與意願，直接影響政策成效。

蘇俊賓建議，中央應整合地方既有關懷據點、社區大學等資源，透過培訓數位師資來引導高齡者參與；此外，高齡者獨自使用App有困難，健康幣制度納入「家庭健康帳戶」概念，讓家屬或主要照顧者經長者同意後協助使用，可同步掌握健康資訊，並設計防詐機制，降低數位風險。