15分鐘揪無症狀乳癌 再賺1000健康幣
乳癌高居台灣女性癌症發生率首位、死亡率第二位，但許多婦女認為乳房沒有摸到硬塊、沒有疼痛，就不需要接受檢查。迎接10月國際乳癌防治月，國健署昨提醒，40至74歲婦女，每兩年只要花15分鐘接受一次乳房X光攝影檢查，可及早揪出無症狀乳癌，10月1日起還可賺得1000健康幣。
國健署副署長林莉茹表示，透過乳房X光攝影篩檢發現的乳癌患者，62.9%確診時仍屬早期，未經篩檢而確診者則僅34.9%，兩者相差近一倍。乳房X光攝影能偵測乳房內微小腫瘤及鈣化點，甚至在患者尚未出現症狀前，就發現零期或第一期乳癌。
國健署癌症防治組組長謝佩君提醒，乳癌早期大多沒有明顯症狀，符合資格的婦女只要花15分鐘接受乳房X光攝影檢查，就有機會及早揪出癌症。定期接受乳房X光攝影檢查，可降低約30%晚期乳癌發生率，並減少41%乳癌死亡率。若能在零期或第一期發現並接受治療，5年存活率可達99%以上。
為讓更多女性及早發現乳癌，國健署自2025年起擴大公費篩檢對象，放寬至40至74歲婦女，每兩年可免費接受一次乳房X光攝影檢查。2025年共有126萬人接受乳癌篩檢，其中新增補助的40至44歲及70至74歲族群，約32.6萬人接受檢查。
不少女性擔心乳房攝影會疼痛，中華民國放射醫學會醫師姚敏思表示，檢查時須將乳房輕壓固定，以取得清晰影像，過程可能產生短暫不適，但感受因人而異，整體檢查約15分鐘即可完成。
如何降低檢查不適？姚敏思建議，盡量避開月經前後乳房較為腫脹的時期，檢查當天穿著方便更換的兩件式服裝，並避免在乳房及腋下使用除臭劑、爽身粉或護膚霜等，以免影響影像判讀。
乳癌篩檢突破百萬，但仍有3成的人一生中從未接受篩檢，主因可歸為女性乳房健康意識不足。林莉茹表示，10月1日上路的健康幣新制，完成乳癌篩檢即可獲得1000幣，呼籲女性朋友定期接受檢查，以降低乳癌的威脅。
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