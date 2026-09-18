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健康主題館／每晚睡不到6小時 失智風險增3成

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
睡眠充足可以清洗掉白天大腦累積的毒性蛋白質，包括造成失智的類澱粉蛋白。圖／123RF
睡眠充足可以清洗掉白天大腦累積的毒性蛋白質，包括造成失智的類澱粉蛋白。圖／123RF

所謂「一夜好眠」能讓人神清氣爽，因為睡眠充足可以清洗掉白天大腦累積的毒性蛋白質，包括造成失智的類澱粉蛋白。研究發現，長期每晚睡眠不足6小時，與日後失智風險增加約3成有關。天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，養生規律的生理時鐘及睡眠節律有其道理，關乎人體荷爾蒙分泌與新陳代謝。

根據衛福部調查，台灣失智人口約38萬人，65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，85歲以上約兩成，90歲以上更達三成。隨著台灣邁入超高齡社會，失智症帶來的照護與經濟負擔，已成為家庭及社會共同面臨的挑戰。

長時間睡眠障礙 影響腦神經修復

為何睡眠與失智症息息相關？鄧世雄解釋，大腦在睡眠期間會透過「類淋巴系統」協助清除代謝廢物，包括與阿茲海默症相關的類澱粉蛋白。深層睡眠有助於這項清除機制運作，若長期睡眠不足，可能影響大腦正常代謝及記憶功能。

一項2021年發表於「自然通訊」的研究，追蹤近8000名英國民眾約25年，發現50至70歲期間持續每晚睡眠6小時以下者，相較於每晚睡7小時者，日後罹患失智症的風險約增加30%。不過，這是觀察性研究，顯示睡眠不足與失智風險存在關聯，尚不能證明睡眠不足會直接造成失智症。

鄧世雄指出，長期睡眠障礙及睡眠呼吸中止症，也可能影響腦部神經網絡修復、記憶功能與腦血管健康。民眾除了睡得夠，也應該重視睡眠品質，若經常失眠、睡醒仍疲倦，或出現嚴重打鼾、睡眠中呼吸暫停等情形，應尋求專業醫療評估。

台灣臨床失智症學會理事蔡佳芬指出，睡眠不只是休息，也是維持大腦健康的重要生理機制。大腦在睡眠期間會啟動類似「夜間清道夫」的機制，協助處理日常累積的代謝廢物，同時有助於記憶與學習的鞏固，因此睡眠品質與腦部健康密切相關。

打呼不代表睡熟 留心呼吸中止症

蔡佳芬強調，判斷睡眠是否健康，不能只看「睡多久」，還要注意睡眠品質與作息是否規律。尤其打呼並不代表睡得熟，若伴隨睡眠中反覆呼吸中止，可能是睡眠呼吸障礙，長期下來不僅可能影響白天精神與認知功能，也可能與腦部健康及失智風險有所關聯。

安聯人壽總經理羅偉睿表示，自己的母親也罹患失智症，有長達七年的照護經驗，體驗長者失智對家庭影響很大，社會應有更多準備，因應平均餘命增加的生活品質。

天主教失智老人基金會攜手安聯人壽啟動第19屆失智症宣導暨失智老人募款活動，以「好眠存能量，記憶更閃亮」為主題，呼籲民眾從改善睡眠習慣做起，守護大腦健康。今年邀請歌手梁文音擔任代言人。她分享，自己習慣在睡前聽輕音樂、寫日記，幫助放鬆心情，重要演出前也會使用眼罩助眠。

養成良好規律睡眠

1.固定每天起床時間，早晨接觸自然陽光，幫助穩定睡眠節律。

2.白天也應增加活動量，適度運動，避免長時間久坐及頻繁補眠。

3.睡前避免暴露在強光或手機藍光下，會干擾褪黑激素。

4.營造黑暗、安靜與涼爽的臥室環境，更容易進入深層睡眠。

5.有嚴重打呼、睡眠中呼吸中止或白天異常嗜睡等情況，應尋求專業醫療協助。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄(右起)邀歌手梁文音，擔任失智症宣導暨失智老人募款活動代言人。記者廖靜清／攝影
天主教失智老人基金會執行長鄧世雄(右起)邀歌手梁文音，擔任失智症宣導暨失智老人募款活動代言人。記者廖靜清／攝影

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