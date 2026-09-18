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不婚頭？全台10年少逾4萬對新人 初婚年齡延後1.4歲
勞動部昨宣布延長婚假，盼提高民眾結婚意願。然而，內政部最新統計顯示，去年全台結婚僅十萬四三七六對，相較二○一六年的十四萬七八六一對，十年間少了四萬三四八五對、減幅約百分之廿九點四；晚婚趨勢反映在初婚年齡於十年內平均延後一點四歲。
內政部戶口統計資料顯示，近十年結婚對數大致呈下降趨勢。二○一六年仍然有十四萬七八六一對、接著逐年下探，到了二○二○年減少至十二萬一七○二對，二○二一年僅剩十一萬四六○六對。
疫情後結婚對數一度回升，二○二二年增至十二萬四九九七對、二○二三年十二萬五一九二對，但二○二四年又降至十二萬三○六一對，去年更降至十萬四三七六對。換言之，與十年前相比，一年登記結婚對數少了超過四萬三千對，減少近三成。
不只結婚對數減少，國人步入婚姻時間也愈來愈晚。內政部統計，二○一六年男性初婚平均年齡卅二歲、女性卅歲，去年分別增至卅三點四歲及卅一點四歲，十年間男女均延後一點四歲。
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