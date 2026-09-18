不婚頭？全台10年少逾4萬對新人 初婚年齡延後1.4歲

十多年前，媽媽的聽力衰退，我們帶她到醫院做聽力檢查及鑑定，幫她裝了助聽器，但她不太習慣戴。多年過去，她的聽力更差了，跟她說話要提高音量她才聽得見，聽起來就像在吵架，家人說得累，媽媽聽得也不舒服。

2026-09-18 00:14