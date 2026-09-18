婚假增加能解少子化？民團：工時與薪資 才是年輕人不婚關鍵

勞動部昨預告將修正勞工請假規則，十月起，婚假將從八天延長至十四天。不少新婚族叫好，但民團指出，婚假跟結婚意願的因果關係不強，近幾年成功提高生育率的南韓，早就從大撒幣轉向調整職場文化。

賴政府五月祭出少子女化對策十八項大禮包。其中，就包括增加勞工婚假天數至十四天，跟軍公教拉齊。

勞動部條平司司長黃琦雅表示，新制上路前已登記結婚的勞工，若原本婚假還沒請完，也還在婚假請求期限內，總天數自動升級為十四天。勞工婚假期間雇主應照給工資，新增的婚假天數工資，將由勞動部補助雇主。

托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣肯定婚假增加，但她認為，若想拉抬結婚率、提高生育率，必須要解決工時過長、房價過高的問題，婚假跟結婚意願的因果關係不強，頂多加速原本就論及婚嫁的伴侶加速登記。

像是近幾年成功提高生育率的南韓，先前一樣是大撒幣，但政策已轉向調整職場文化，並透過政策誘因提高爸爸參與育兒，讓照顧責任不再壓在單一性別。她舉例，勞動部預計將產假延長至十二周，但配偶的陪產檢假及陪產假只從七天延長到十四天，相對南韓將配偶陪產假延長至二十天，台灣的調整幅度還是落差太大。

婦女新知基金會政策部主任李盈學也說，年輕人不想進入婚姻，不是結婚很難，而是婚後生活太難，政府一直把少子女化對策預算擺在交友、催婚催生是資源錯置，重點還是在職場工時、假別彈性化、薪資所得替代等改革，以制度讓年輕人相信婚後生活能獲得充分支持。

民眾黨立委陳昭姿表示，這對增加結婚率、解決少子女化問題毫無幫助；結婚生子必須考量能否負擔住房、孩童是否有妥善的照顧系統，還有工時是否友善能夠支持家庭等問題，絕非多幾天婚假就能夠增加誘因。

國民黨立委陳菁徽雖肯定增加婚假有助降低組建家庭前漫長時間的壓力，不過，她也說，生孩子從懷孕、生產到產後恢復，都會經歷相當大的生理心理變化，無論婚假、生產前後相關假別的制度檢討，從來不只是「多放幾天假」，而是整體婚育支持與國民健康的政策。

婚假天數增加會不會讓人想「婚」？大部分新婚族樂得開心，甫結婚的曹小姐說，婚假能延長是小確幸，但恐怕也只是小確幸，長久之計政府應在婚姻生活、生育上提供更多幫助，「想要生卻沒錢」是很無奈的事。

廿六歲柯小姐便說，多六天婚假完全沒誘因，政府必須正視台灣年輕人普遍低薪、薪資趕不上通膨的壓力。