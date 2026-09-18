NTT劇院展開 爵視金曲夜 再現經典

若時光倒流，最想回到哪個影視黃金年代？臺中國家歌劇院二○二六「NTT劇院展開」邁入第三年，以「我的爵視金曲夜」為主題，回顧一首首影視金曲，特邀知名歌手沈文程、葉璦菱再現經典，九月二十日在臺中國家歌劇院，九月二十六日在臺南文化中心，十月九日在新竹縣政府文化局，三地巡迴演出。

「NTT劇院展開」公益演出計畫走進全台各地，繼二○二四、二○二五年累積演出七場、進場觀眾逾八千人次後，今年全新製作再度巡演，進場觀賞人數可望突破一萬人次。記者會上搶先曝光劇中精彩段落，由歌手盧學叡、謝孟庭、姜淑惠、許綾獻唱膾炙人口的瓊瑤影視金曲，素人歌手陳嬿如也首度登場亮相。

歌劇院與瘋戲樂工作室再度攜手打造，故事從金鐘獎頒獎典禮揭開序幕，神祕主持人「小盧」華麗登場，將典禮現場帶入台灣首檔爵士大樂隊電視節目「爵視金曲夜」的舞台，在跨越時空的音樂旅程中，重新聆聽、回味不同世代的經典老歌。

巡演期間結合歌劇院十周年回顧展，特別移師台南與新竹展出，讓觀眾走進時光迴廊，回望歌劇院十載的光陰軌跡。

臺中國家歌劇院「NTT劇院展開」公益巡演邁入第三年，感謝長期支持藝文展演的跨國企業夥伴投入資源，推動表演藝術走入城市角落，攜手打造多元共融的劇場環境。