快訊

全國首位縣議長涉賄選 彰化議長謝典霖涉賄選今晚裁定羈押禁見

Fed已「鷹」到頂 日後將愈來愈「鴿」？ 華爾街大多頭：3理由看漲美股

聽新聞
0:00 / 0:00

NTT劇院展開 爵視金曲夜 再現經典

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
二○二六ＮＴＴ劇院展開「我的爵視金曲夜」，將在台中、台南、新竹三地巡演。圖／臺中國家歌劇院提供（攝影陳建豪）
二○二六ＮＴＴ劇院展開「我的爵視金曲夜」，將在台中、台南、新竹三地巡演。圖／臺中國家歌劇院提供（攝影陳建豪）

若時光倒流，最想回到哪個影視黃金年代？臺中國家歌劇院二○二六「NTT劇院展開」邁入第三年，以「我的爵視金曲夜」為主題，回顧一首首影視金曲，特邀知名歌手沈文程、葉璦菱再現經典，九月二十日在臺中國家歌劇院，九月二十六日在臺南文化中心，十月九日在新竹縣政府文化局，三地巡迴演出。

「NTT劇院展開」公益演出計畫走進全台各地，繼二○二四、二○二五年累積演出七場、進場觀眾逾八千人次後，今年全新製作再度巡演，進場觀賞人數可望突破一萬人次。記者會上搶先曝光劇中精彩段落，由歌手盧學叡、謝孟庭、姜淑惠、許綾獻唱膾炙人口的瓊瑤影視金曲，素人歌手陳嬿如也首度登場亮相。

歌劇院與瘋戲樂工作室再度攜手打造，故事從金鐘獎頒獎典禮揭開序幕，神祕主持人「小盧」華麗登場，將典禮現場帶入台灣首檔爵士大樂隊電視節目「爵視金曲夜」的舞台，在跨越時空的音樂旅程中，重新聆聽、回味不同世代的經典老歌。

巡演期間結合歌劇院十周年回顧展，特別移師台南與新竹展出，讓觀眾走進時光迴廊，回望歌劇院十載的光陰軌跡。

臺中國家歌劇院「NTT劇院展開」公益巡演邁入第三年，感謝長期支持藝文展演的跨國企業夥伴投入資源，推動表演藝術走入城市角落，攜手打造多元共融的劇場環境。

影視 盧學叡 葉璦菱

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【井然有序】林懷民／深水靜流

台南2026藝術進區 周六奇美博物館起跑

巴黎夏佑劇院再辦「台灣體驗」 總監喊話李遠：要編雙人舞跟你一起跳

清大中秋詠月系列音樂會將登場 聲樂家乘SUP在成功湖演唱

相關新聞

健康主題館／每晚睡不到6小時 失智風險增3成

所謂「一夜好眠」能讓人神清氣爽，因為睡眠充足可以清洗掉白天大腦累積的毒性蛋白質，包括造成失智的類澱粉蛋白。研究發現，長期每晚睡眠不足6小時，與日後失智風險增加約3成有關。天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，養生規律的生理時鐘及睡眠節律有其道理，關乎人體荷爾蒙分泌與新陳代謝。

15分鐘揪無症狀乳癌 再賺1000健康幣

乳癌高居台灣女性癌症發生率首位、死亡率第二位，但許多婦女認為乳房沒有摸到硬塊、沒有疼痛，就不需要接受檢查。迎接10月國際乳癌防治月，國健署昨提醒，40至74歲婦女，每兩年只要花15分鐘接受一次乳房X光攝影檢查，可及早揪出無症狀乳癌，10月1日起還可賺得1000健康幣。

每天4.5人跌倒喪命 行動力4大警訊 走路不穩恐骨折前兆

64歲王女士退休後維持規律散步習慣，某天搭乘捷運時，眼看車門即將關閉，下意識加快腳步，沒想到跨步瞬間反應不及，失去平衡向前跌倒，造成髖部骨折，最後必須接受手術治療。

健康你我他／媽媽戴上輔聽器 終於能好好說話

十多年前，媽媽的聽力衰退，我們帶她到醫院做聽力檢查及鑑定，幫她裝了助聽器，但她不太習慣戴。多年過去，她的聽力更差了，跟她說話要提高音量她才聽得見，聽起來就像在吵架，家人說得累，媽媽聽得也不舒服。

NTT劇院展開 爵視金曲夜 再現經典

若時光倒流，最想回到哪個影視黃金年代？臺中國家歌劇院二○二六「NTT劇院展開」邁入第三年，以「我的爵視金曲夜」為主題，回顧一首首影視金曲，特邀知名歌手沈文程、葉璦菱再現經典，九月二十日在臺中國家歌劇院，九月二十六日在臺南文化中心，十月九日在新竹縣政府文化局，三地巡迴演出。

氣候變遷影響供應 中藥材推國藥國種

我國中藥材八至九成仰賴國外進口，以中國大陸為主要來源地，近年藥品韌性備受討論，衛福部新任中醫藥司長黃怡嘉指出，未來將 「國藥國種」，已與教育部談妥，明道大學退場後校地將為示範用地，種植中藥，建立藥材種植標準化流程，並將技術移轉各縣市，盼藉此發展「中藥韌性」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。