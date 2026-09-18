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氣候變遷影響供應 中藥材推國藥國種
我國中藥材八至九成仰賴國外進口，以中國大陸為主要來源地，近年藥品韌性備受討論，衛福部新任中醫藥司長黃怡嘉指出，未來將 「國藥國種」，已與教育部談妥，明道大學退場後校地將為示範用地，種植中藥，建立藥材種植標準化流程，並將技術移轉各縣市，盼藉此發展「中藥韌性」。
黃怡嘉指出，中藥材為植物，與西藥相比，同樣面臨地緣政治挑戰，也受氣候變遷影響。過去認為只要從國外購買輸入即可，近期國外產地陸續發生嚴重洪災等，導致中藥材無法收成。衛福部正盤點國內中藥材需求量與其主要產地，比照西藥訂定必要藥品清單，列出優先關注藥材，推動本土種植。
中藥材來源地除大陸，也來自新南向國家。黃怡嘉說，中藥材種植需考量氣候條件、施肥、農藥等多元因素。目前明道大學校地已拍板由衛福部接手，進行法律程序中，待預算編列到位，就會逐步啟動，打造「中醫藥園區」。
另外，我國中藥行逐漸凋零，衛福部去年三月十八日提出「藥事法」第一○三條第二項解釋令，開放中藥或藥學相關科系畢業生，修習相關課程並實習一年便可登記為中藥商，盼藉此讓中藥行子承父業延續燈火。藥師強烈反彈，認為違反母法，頻頻走上街頭。
上任滿一個月的黃怡嘉昨天首度表態，將延續三一八解釋令方向，「盼中藥、藥界一起穩住行業。」
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