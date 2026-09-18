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政院會勘 前鎮漁港住宿再降到100元

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導
行政院秘書長張惇涵（中）昨率農業部長陳駿季等官員會勘前鎮漁港，宣布加碼補助，船員會館住宿每晚僅需一百元，外籍漁工由船東負擔，等於免費入住。圖／賴瑞隆團隊提供
行政院秘書長張惇涵（中）昨率農業部長陳駿季等官員會勘前鎮漁港，宣布加碼補助，船員會館住宿每晚僅需一百元，外籍漁工由船東負擔，等於免費入住。圖／賴瑞隆團隊提供

前鎮漁港改建案經本報追蹤報導後，包括「多元水產品運銷中心」與船員會館等諸多問題，引發各方關注，行政院秘書長張惇涵昨率農業部長陳駿季等官員前往會勘，農業部、高雄市海洋局為弭平爭端，宣布住宿費再加碼補助，船員會館住宿每晚僅需一百元，外籍漁工由船東負擔，等於免費入住。

國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，當初需求規畫沒做好，執政黨卻好大喜功、忙著大內宣，直到試營運一再跳票，被媒體大篇幅報導．才急著亡羊補牢、趕著補破網。她希望行政院能真正面對問題，把錢花在刀口上，不要再讓國民為錯誤的規畫埋單。

斥資廿四億元的「多元水產品運銷中心」因動線、管理費問題，招商至今掛零，導致開幕日一再跳票，且遭到攤商抱怨太熱，排水不良，先前雖已多次反映，但未有下文。而在前鎮漁港議題近日受到矚目後，繼農業部前天宣布提供二年「免管理費」補助，高雄市海洋局昨說，多功能水產品運銷中心將增設降溫設備，並改善通風及排水設施。

高雄區漁會昨天表示，這兩天不少前鎮魚市攤商表態登記，現址一○一位魚販均已收到資訊，預計下周一啟動登記及選位作業。

張惇涵昨率農業部長陳駿季、政務次長黃昭欽、漁業署長王茂城等人會勘前鎮漁港。民進黨高雄市長參選人立委賴瑞隆、高雄區漁會理事長黃一茂及總幹事楊孟凡等人皆陪同。

高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，這次政府提供二年初期營運輔導措施，讓攤商在搬遷至新運銷中心初期減輕負擔，攤商回響熱烈。

農業部先前已宣布補貼船員會館住宿費，外籍漁工、家屬入住每晚僅需二百元；高雄海洋局昨再加碼，船員會館外籍漁工住宿費降至一百元，由船東負擔，等於外籍漁工免費。

攤商郭發明表示，政府免收相關費用，對攤商搬進新市場是一項幫助，收到消息後大家都會去登記。

前鎮漁港 住宿 政院

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