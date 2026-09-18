中秋星級禮遇 遠百精選頂級美味與永續心意

遠東百貨副董事長徐雪芳（中）、營運長林彰豊副總（左一）、商品二部陳佑任副總（右一），精選國內外頂級飯店、米其林名店及人氣甜點的中秋星級商品。 圖／遠百 提供

中秋佳節將至，送禮不僅傳遞溫暖情誼，更展現送禮者的品味與心意。遠東百貨2026年「中秋禮品特輯」在副董事長徐雪芳帶隊號召下，集結國內外頂級飯店、米其林推薦名店及精品甜點品牌，更攜手六大社福團體，打造從文化韻味、經典工藝、視覺美學到公益永續兼具的中秋夢幻陣容。無論是企業贈禮、親友團聚，或送給重要客戶，遠東百貨都能為您提供多元星級的送禮選擇。

星級飯店與米其林名店強強聯手 展現極致匠心

台南遠東香格里拉「府城月色禮盒」

融入府城400年文化意象與台式靈魂，內含經典廣式月餅6顆與經典奶黃月餅2 顆共 8 入。

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台北文華東方酒店「廣式月餅禮盒」

今年以典藏級刺繡工藝設計的中秋禮盒，內含蓮蓉蛋黃、柴燒桂圓棗泥及香芋松子口味，共6 入。

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日勝生加賀屋「花嫁映月中秋禮盒」

由料理長監製，內含三款桃山月餅與三款廣式月餅共6 入，並結合金澤藝匠風格的清輝品飲雙杯。

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仙桃素「嘉南粉綠豆禮盒」

連續四年入選米其林指南推薦的高雄蔬食餐廳「仙桃素」，推出純手工「嘉南粉綠豆禮盒」，共6 入。

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遠百獨家與跨國名店登場 異國與港式經典一次齊備

香港九龍酒店「酥皮奶黃月餅」

微脆餅皮與香濃奶黃完美融合，是每年中秋的熱銷經典款，共8 入。

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半島精品店「奶黃月餅禮盒」。

主廚推薦香港人氣月餅品牌，金黃酥香的餅皮搭配濃郁奶黃，為中秋指標口味，共8 入。

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Cova「金輝綜合月餅禮盒」

匯聚奶黃、流心巧克力、蛋黃白蓮蓉及海鹽焦糖夏威夷豆月餅，四款經典與創新風味，共8 入。

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望月 「雜錦禮盒」

香港人氣品牌，招牌奶黃月餅搭配經典蝴蝶酥與曲奇餅乾，演繹澎湃美味三重奏。共18 入。

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用心製作傳遞幸福 實際行動支持社福

遠東百貨今年與六大社福機構攜手，其中微光庇護工場集結蜜汁、蒜味、黑胡椒三種口味的「微光陪烤肉乾條」，是意猶未盡的吮指美味！微笑天使烘焙坊的金秋、月映禮盒，分別搭配紅茶與咖啡組合，讓你輕鬆享受午茶時光。唐氏症基金會的愛不囉嗦禮盒系列與心路基金會的經典蛋捲，都能滿足各族群的送禮需求。遠百與你一起讓愛串聯、心意永續！

遠東百貨2026中秋禮盒即日起於全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃限量販售、預購中，無論是企業尊榮送禮還是親友團聚分享，皆能滿足各界對質感生活與美饌的想像。

《中秋禮品特輯》好康優惠：

「成雙折」：購買兩件以上享95折優惠。

「滿額送」：即日起至10月4日持遠百APP或HAPPY GO卡消費，單筆滿888元以上即贈「100元美食餐飲抵用券」乙張。

全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」

遠百信義A13 02-77500888 分機8222

板橋大遠百 02-77054168 分機8802

板橋中山店 02-89525678 分機8275

遠百桃園店 03-3359811 分機3302

遠百竹北店 03-6223168 分機3582

新竹大遠百 03-5233121 分機6502

台中大遠百 04-37022168 分機3222

遠百嘉義店 05-2365137 分機8230

台南大遠百 06-2098999 分機6606

高雄大遠百 07-3386168 分機6646

遠百花蓮店 03-8355588 分機8860

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