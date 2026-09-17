黑人陳建州急性心肌梗塞 血管塞90%，這位專家卻說……太棒了

PLG職籃執行長「黑人」陳建州15日突發急性心肌梗塞，緊急送往台大醫院搶救，完成心導管手術並安裝支架，今天中午轉往普通病房。他的主治醫師受訪指出，陳建州到院時血管塞住90%。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風於臉書專指出，「血管塞了90%，我必須說……太棒了」，但他強調，不是心肌梗塞太棒了，而是「90%」太棒了。

洪惠風說明，急性心肌梗塞像是土石流，當山壁崩塌下來，道路完全不通，物資無法運達後方，後方的居民得不到食物，開始餓死。心肌梗塞時，血管完全堵塞，養分無法傳送到後方，後方心臟的肌肉開始壞死，是一模一樣的道理。

他進一步指出，只塞90%，代表土石流時，道路並未完全阻絕，還有10%的物資運送的過去，後方的居民還不致於彈盡援絕大量死亡。也就是說，當有10%血液還過得去時，心肌壞死的區域就不會那麼大，所以說「血管塞90%，太棒了。」

「預防土石流，最重要的是做好水土保持。」洪惠風經常以土石流比喻心肌梗塞對心肌帶來的威脅，心血管保養不能只看當下有沒有症狀，而應從日常控制高血壓、高血糖及高血脂做起。研究顯示，約半數心肌梗塞患者發作前沒有明顯警訊，民眾切勿因為沒有胸痛、胸悶，就認為自己沒有風險。

洪惠風也提醒，壞膽固醇（LDL-C）對血管的傷害具累積效應，壞膽固醇濃度愈高、暴露時間愈長，動脈粥狀硬化風險通常愈高，因此不能只看單次健檢數值。心肌梗塞是多年危險因子累積，加上急性誘發因素造成。及早掌握血壓、血糖與膽固醇，戒菸、規律運動並維持充足睡眠，才能降低心血管風險。