台灣愛之光協會全盲調香師 勇奪國際WBA大賽雙料冠軍

讓世界「聞」見台灣！台灣愛之光公益協會17日於台中愛之光園區舉辦「征戰國際．勇奪雙冠」發布會，首度公開5位全盲調香師代表台灣出征「全球美學現場動態調香賽(2026 WBA Global Triple Challenge)」勇奪雙料冠軍等獲獎作品。

愛之光強調，得獎只是一個起點。未來將與青湘學院、Flair視障咖啡 · 香氛及更多企業夥伴深化ESG跨界合作，推動專屬「企業香氛」、「品牌聯名」與「開發客製化禮贈」。

台灣愛之光公益協會執行長顏平芳分享，愛之光成立於2013年，從護眼防盲出發，逐步拓展至視障職能培力、咖啡與香氛專業訓練。十多年來，服務內容不斷延伸，核心使命卻始終如一「眼睛遺憾發生之前，我們做防護；遺憾發生之後，我們做照護。」這句話，不僅是理解愛之光最簡單的方式，也承載著陪伴視障者重新發掘專業、走向社會與國際舞台的初心。

「有些人用眼睛尋找光，而我們，用氣味成為光。」愛之光在歐明秋教授的協助下，長期投入視障香氛專業培力，帶領視障創作者發揮嗅覺與創意，開展職涯新可能。

團隊創作的香氛蠟燭於參與2023年璀璨台中國慶焰火禮盒，2024年再榮獲台中市工商發展投資策進會主辦的「台中市十大伴手禮評審團大獎」。從地方特色產品到國際競技舞台，愛之光逐步累積視障香氛品牌的專業能量，也讓視障調香師的實力持續被社會與市場看見。

在看不見光的世界裡，5位全盲調香師以敏銳嗅覺淬鍊作品、以堅毅意志突破限制，讓世界「聞」見台灣。

這場匯聚亞洲千位各國美業菁英的國際年度盛事，不僅考驗選手的專業技術與創意美學，更要求選手在高壓環境下完成現場展演與即時動態調香，堪稱嗅覺、技術、創意及品牌實力的頂尖競技場。

面對各國明眼的調香好手同場較勁，愛之光5位全盲調香師突破視覺障礙，憑藉敏銳嗅覺、深厚的氣味記憶與扎實訓練，一舉橫掃「雙冠軍、一亞軍、兩座最佳品牌獎」。

其中，築夢組由顏龍勇奪冠軍、李欣怡摘下亞軍、林昇任榮獲最佳品牌獎；職人組則由孫雍盛奪得冠軍、胡富宇獲頒最佳品牌獎。5位調香師以氣味突破黑暗、以作品跨越國界，讓世界看見台灣創香的專業實力。

現場也將國際賽事精彩重現，有調香師將失明前記憶的最後一幕景色封裝成氣味底片、也有將渴望看見女兒披上婚紗的瞬間，化作溫柔的香氣。

五項榮譽歸國的原創香氛逐一亮相，「築夢組冠軍」顏龍在《向光而行》作品中，提到曾經他把失去視覺當成生命最大的限制，是母親牽起他的手，投入助人工作、鼓勵他學習心理諮商，找回自信。

顏龍：「這瓶香水想獻給每一位曾經懷疑自己、迷思方向，卻依然選擇繼續前行的人。」顏龍將痛楚轉化為生命的厚度，細膩的拈入香氛的前、中、後調，深獲國際評審肯定。

而同樣摘下「職人組冠軍」的孫雍盛，獲獎時激動難掩的說：「這座獎不屬於我一個人，它證明了視障者的職涯絕不受限。只要放手去做，黑暗中的可能是無限的！」

本次賽前培訓教練劉禎祥，是這條視障創香培力路徑的重要標竿。她是愛之光第一屆培育的調香師，憑著驚人毅力成為「全球首位取得法國最高階認證的視障調香師」，如今蛻變為國際評審與冠軍教練，更創辦「青湘學院」為視障調香師打造專業平台，提攜後輩勇敢挑戰世界舞台。

顏平芳說，過去視障者的職業選擇常被窄化，愛之光多年來的培訓、奔走，就是要撕下社會的標籤：「今天他們不是因為『看不見』而獲得同情，而是用『無可取代的嗅覺實力』贏得國際冠軍！這讓我深信，我們正走在一條無比正確的道路上。」

今天活動現場冠蓋雲集，眾多企業與公益夥伴都到場見證，包括彰化縣議員白玉如、愛之光顧問黃郁善、台北百華扶輪社、台灣省慈意愛心會、惠中扶輪社、員林創世紀扶輪社、群育同濟會、品業食品企業、薇爾發企業及眾耀整合行銷公司等，共同以實際行動支持視障專業發展。

其中，愛之光特別感謝黃郁善顧問長期以來的關心與陪伴。從視障咖啡師培力到調香師專業訓練，每一個重要階段，都能看見黃顧問支持的身影。她不僅見證視障者逐步累積專業、走向更寬廣的舞台，也始終給予愛之光溫暖而堅定的力量。

愛之光鼓勵市場與企業敞開大門：「公益並不是單向的給予。當視障調香師憑藉實力被市場主動選擇，在黑暗中綻放的香氣，會成為一股推動世界改變、永續共好的力量。」