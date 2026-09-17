新北川廢調查合作模式 環境部計畫複製推廣到全國

環境部水保司科長林治宇今天表示，環境部有意將荒野保護協會、明志科技大學及新北市環保局合作推動河川廢棄物調查及清運的成功模式，複製並推動到其他縣市，串聯地方調查量能，推動全國河廢棄物系統性調查。

林治宇是在明志科技大學參加第四屆USR環境永續論壇時，在全國流域廢棄物清理暨預防機制的主題報告中做以上表示。

荒野保護協會這幾年結合明志科技大學師生，在大漢溪及淡水河流域進行川廢調查，再將河川廢棄物的熱點及數量回報給新北市政府環保局，由環保局負責清運。最近兩年，淡水河岸的廢棄物已明顯減少。新北市這種公私協力減少河川廢棄物的成功模式，已受到環境部重視。

林治宇說， 環境部有意複製新北市的成功模式，以「一縣市、一河川、一大學」的在地力量，建立河川廢棄物調查網絡，形成可複製、可落地、可運用、更有效的河川淨化力量。

明志科大校長劉祖華表示，明志科大12年前成立專案辦公室，將USR與永續發展結合，並由副校長兼任永續長，近年更逐步擴大各學院教師參與，讓永續從單一計畫轉化為全校性的教育行動。

劉祖華說，明志科大十多年前就從校園周邊水系展開水質調查，師生透過實地調查了解河川環境，也逐步與地方及公部門建立合作關係。隨著相關計畫持續推動，學校近年獲得教育部多項計畫支援，去年共獲5項計畫，對於校內師生參與USR及永續工作是一項肯定。

這種親身經驗也能透過學生自己的社群媒體擴散。相較於學校張貼海報或播放宣導廣播，由同年齡學生分享實際參與的經驗，更容易讓其他年輕人產生共鳴，也能把永續教育從校園延伸到社群。

今天在第四屆USR環境永續論壇中，請了荒野保護協會總會經理徐筱珺，說明荒野保護協會如何在全國七條流域推動廢棄物清理；請新北市環保局水質保護科長鄭美炎說明淡水河跨部門合作機制。

明志科大的通識教育課程，也請台北市野鳥學會環境教育委員會主委林瑞如為學生開課，教大學生從賞鳥識鳥了解人類如何破壞環境，並利用所學減輕對自然的破壞；和泰產險公關部門的方傑說明企業CSR與大學USR如何攜手合作；荒野保護協會親子團的青少年則說明他們如何倡議菸蒂不落地和珍惜衣物、拒絕快時尚。

會中也請長榮大學洪慶宜教授說明該校在二仁溪環境改造的努力；明志科大沈明得副教授透過水文化走讀課，讓學生了解水域的歷史；明志科大黃文澤助理教授則是利用回收廢棄塑膠，變成3D列印的線材，並由明志科大通識教育老師陳志霖主持綜合座談，說明環境教育在地深耕的重要性。