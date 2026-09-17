快訊

台指期夜盤強攻47K大關 法人提醒後市關鍵

捲賄選案！謝典霖等人遭檢舉動用公帑辦餐會 父親謝新隆被羈押

每46名就有1名台積寶寶！醫指「校正後生育率全台2倍」 揭關鍵密碼

聽新聞
0:00 / 0:00

華航、長榮、星宇航空都同意了 工作名牌取消全名揭露

中央社／ 台北17日電
華航空服員。聯合報系資料照
華航空服員。聯合報系資料照

桃園市空服員職業工會原訂明天召開記者會，要求國籍航空取消航空業航空業一線人員全名揭露，工會稍早表示，國籍航空皆陸續同意取消，呼籲全台服務業、運輸業跟進。

桃園市空服員職業工會和各大航空業工會8月17日發起「航空業一線人員工作名牌與個人隱私安全」聯署暨問卷調查，調查顯示，將近4成的空地勤人員反映曾因工作名牌揭露全名而被騷擾，超過98%的空地勤人員都支持工作名牌取消全名。

多個工會原訂明天上午前往勞動部召開記者會，但空服員工會今天指出，聯署發起後，華航長榮星宇都陸續同意工作名牌取消全名，故原定記者會取消。

工會也提到，中華航空8月26日宣布調整一線人員工作名牌呈現方式，將以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列，預定116年3月起分階段換發，華信航空比照辦理；星宇航空9月2日通知企業工會，同意調整工作名牌呈現方式，細節未定；長榮航空今天傍晚則發布公告，116年上半年將換發工作名牌，改以中文或英文姓氏搭配人事代號呈現。

工會指出，目前「商用名字」逐漸成為日本職場趨勢，許多企業允許員工以假名接待顧客，透過匿名化的方式保護員工，讓工作和私生活間有更明確的界線。

工會指出，雖然各大國籍航空都陸續同意調整工作名牌呈現方式，但像中華郵政等許多運輸業和服務業，仍維持保守作法，一線人員繼續曝險，為隱私受害而恐懼。

工會強調，工作需要被識別，不等於私生活應該被暴露，工作名牌揭露全名的作法，已淪為員工被騷擾甚至恐嚇的破口，呼籲各大運輸業和服務業的雇主，強化保護員工隱私，立即讓工作名牌取消全名，勞動部也應明確宣示，雇主如未採取其他替代方案減少員工所受侵害，堅持曝露員工全名，是未落實避免職場不法侵害發生的預防義務。

華航 長榮 星宇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰金控育嬰留停「以日申請」超過四成 支持員工安心投入家庭照顧

企托補助申請倒數2周！ 育兒補貼每人最高1萬、新建托兒設施最高500萬

熱心、專業 桃機奪全球最友善機場

台灣沒有低薪？勞陣揭去年153件未給足最低工資挨罰 僅冰山一角

相關新聞

每46名就有1名台積寶寶！醫指「校正後生育率全台2倍」 揭關鍵密碼

台積電員工真的比全台「會生5倍」？資料顯示，全台每46名新生兒就有1名是「台積寶寶」，董事長魏哲家也曾透露員工生育率約為全台5倍。不過精神科醫師沈政男認為，若校正年齡和性別結構…

陳建州心肌梗塞先吃中藥、胃藥 醫搖頭：那幾十分鐘會決定很多事

台灣職籃PLG副會長「黑人」陳建州日前因心肌梗塞送醫急救，媒體報導他一開始先吃中藥和胃藥緩解，甚至自己開車就醫，但這樣的作法讓醫師看了也搖頭。泌尿科醫師潘思穎表示千萬別自己默默扛下來，最好快點打119求救，短短的幾十分鐘會決定很多事。

SUBWAY一款麵包遭爆含「違禁成分」 業者發聲：已下架回收

自稱SUBWAY前員工在網紅直播爆料，巴馬乾酪麵包因粉料含台灣違禁成分而下架，而先前曾下架千島醬則因含問題油暫停供應。業...

左流右新10月開打！網熱議「副作用、癌症」 黃立民：mRNA不改變DNA

10月1日「左流右新」公費疫苗即將開打，大家對新冠疫苗仍有迷思，不僅擔心疫苗副作用與後遺症，更有民眾認為打完疫苗會罹癌。專家表示，mRNA利用細胞質中的核糖體製造蛋白質、誘發免疫反應，不會整合進細胞核改變人體DNA，也沒有證據顯示會導致癌症。

王鶴棣遭爆陰莖增大不成「整根發黑壞死」 醫曝最慘恐換金屬陰莖

近日大陸網友瘋傳，當紅男星王鶴棣在上海動了陰莖增大術，不料過程中卻出現血管栓塞導致陰莖壞死。面對網路傳聞，王鶴棣工作室強調「絕不姑息、不予退讓」，將依法追責所有造謠與傳謠者。對於王鶴棣陰莖壞死傳聞...

青山大腸桿菌超標140倍、八曜和茶咖啡因標示有誤 食藥署開罰

人手一杯手搖飲已是民眾生活常態，衛福部食藥署聯合地方衛生局執行115年現場調製飲料及冰品衛生安全稽查專案，揪出多家知名業者違規，並依法開罰。師大商圈「青山」天蟬紅茶被檢出大腸桿菌超標140倍，挨罰3萬元罰鍰；雲林縣「八曜和茶」大地覺醒紅茶，被檢出咖啡因標示不符規定，衛生單位依法開罰4萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。